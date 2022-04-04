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Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2022
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Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил Лавров
Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2022
Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил Лавров
Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T20:15
2022-04-04T20:41
сергей лавров
россия
в мире
сша
украина
лига арабских государств
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
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сергей лавров, россия, в мире, сша, украина, лига арабских государств
20:15 04.04.2022 (обновлено: 20:41 04.04.2022)
 
Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я вам честно говорю, что это не в интересах каких-либо народов мира, в том числе это не в интересах народов самих стран Запада", — сказал глава ведомства журналистам по итогам переговоров с контактной группой ЛАГ по Украине.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 20:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров: Москва увидела больше реализма в позиции Украины после переговоров
 
Сергей ЛавровРоссияВ миреСШАУкраинаЛига арабских государств
 
 
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