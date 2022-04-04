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Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил Лавров
Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2022
Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил Лавров
Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T20:15
2022-04-04T20:15
2022-04-04T20:41
сергей лавров
россия
в мире
сша
украина
лига арабских государств
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, в мире, сша, украина, лига арабских государств
20:15 04.04.2022 (обновлено: 20:41 04.04.2022)
Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет