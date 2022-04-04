https://ria.ru/20220404/ssha-1781774022.html

Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил Лавров

Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2022

Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил Лавров

Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T20:15

2022-04-04T20:15

2022-04-04T20:41

сергей лавров

россия

в мире

сша

украина

лига арабских государств

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

https://ria.ru/20220404/realizm-1781773180.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

сергей лавров, россия, в мире, сша, украина, лига арабских государств