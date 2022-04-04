https://ria.ru/20220404/ssha-1781598245.html

В США назвали Байдена худшим президентом в истории

В США назвали Байдена худшим президентом в истории - РИА Новости, 04.04.2022

В США назвали Байдена худшим президентом в истории

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в эфире Fox News, что Джо Байден стал худшим правителем в современной истории Штатов. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T05:43

2022-04-04T05:43

2022-04-04T10:47

в мире

майк пенс

сша

джо байден

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в эфире Fox News, что Джо Байден стал худшим правителем в современной истории Штатов.Он отметил, что за последние 14 месяцев (с момента инаугурации Байдена) инфляция в США достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин выросли на 70 процентов.Среди ошибок нынешней администрации Белого дома Пенс назвал также проблемы в борьбе с пандемией коронавируса и катастрофический уход из Афганистана.По данным опросов, проведенных в конце марта, рейтинг Байдена продолжает падать — он опустился до 40 процентов. Это соответствует уровню поддержки, которая была у Дональда Трампа в тот же период работы на посту президента. Но если бы президентские выборы состоялись сейчас, Трамп оказался бы победителем: за него готовы проголосовать 47 процентов американцев, за Байдена — 41.

https://ria.ru/20220304/amerika-1776534520.html

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в мире, майк пенс, сша, джо байден