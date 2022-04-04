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В США назвали Байдена худшим президентом в истории - РИА Новости, 04.04.2022
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В США назвали Байдена худшим президентом в истории
В США назвали Байдена худшим президентом в истории - РИА Новости, 04.04.2022
В США назвали Байдена худшим президентом в истории
Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в эфире Fox News, что Джо Байден стал худшим правителем в современной истории Штатов. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T05:43
2022-04-04T10:47
в мире
майк пенс
сша
джо байден
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в эфире Fox News, что Джо Байден стал худшим правителем в современной истории Штатов.Он отметил, что за последние 14 месяцев (с момента инаугурации Байдена) инфляция в США достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин выросли на 70 процентов.Среди ошибок нынешней администрации Белого дома Пенс назвал также проблемы в борьбе с пандемией коронавируса и катастрофический уход из Афганистана.По данным опросов, проведенных в конце марта, рейтинг Байдена продолжает падать — он опустился до 40 процентов. Это соответствует уровню поддержки, которая была у Дональда Трампа в тот же период работы на посту президента. Но если бы президентские выборы состоялись сейчас, Трамп оказался бы победителем: за него готовы проголосовать 47 процентов американцев, за Байдена — 41.
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в мире, майк пенс, сша, джо байден
05:43 04.04.2022 (обновлено: 10:47 04.04.2022)
 
В США назвали Байдена худшим президентом в истории

Бывший вице-президент Пенс: Байден стал худшим президентом в современной Америке

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в эфире Fox News, что Джо Байден стал худшим правителем в современной истории Штатов.

"Я думаю, что президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории. <…> Сейчас внутри страны происходит худший кризис в нашей истории", — сказал Пенс.

Он отметил, что за последние 14 месяцев (с момента инаугурации Байдена) инфляция в США достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин выросли на 70 процентов.
Среди ошибок нынешней администрации Белого дома Пенс назвал также проблемы в борьбе с пандемией коронавируса и катастрофический уход из Афганистана.
По данным опросов, проведенных в конце марта, рейтинг Байдена продолжает падать — он опустился до 40 процентов. Это соответствует уровню поддержки, которая была у Дональда Трампа в тот же период работы на посту президента. Но если бы президентские выборы состоялись сейчас, Трамп оказался бы победителем: за него готовы проголосовать 47 процентов американцев, за Байдена — 41.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:40
Трамп заявил, что США "катятся в ад" из-за Байдена
 
В миреМайк ПенсСШАДжо Байден
 
 
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