05:43 04.04.2022 (обновлено: 10:47 04.04.2022)
В США назвали Байдена худшим президентом в истории
Бывший вице-президент Пенс: Байден стал худшим президентом в современной Америке
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в эфире Fox News, что Джо Байден стал худшим правителем в современной истории Штатов.
"Я думаю, что президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории. <…> Сейчас внутри страны происходит худший кризис в нашей истории", — сказал Пенс.
Он отметил, что за последние 14 месяцев (с момента инаугурации Байдена) инфляция в США достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин выросли на 70 процентов.
Среди ошибок нынешней администрации Белого дома Пенс назвал также проблемы в борьбе с пандемией коронавируса и катастрофический уход из Афганистана.
По данным опросов, проведенных в конце марта, рейтинг Байдена продолжает падать — он опустился до 40 процентов. Это соответствует уровню поддержки, которая была у Дональда Трампа в тот же период работы на посту президента. Но если бы президентские выборы состоялись сейчас, Трамп оказался бы победителем: за него готовы проголосовать 47 процентов американцев, за Байдена — 41.
4 марта, 15:40Трамп заявил, что США "катятся в ад" из-за Байдена