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Китай планирует закупать российский СПГ с дисконтом, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2022
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Китай планирует закупать российский СПГ с дисконтом, сообщили СМИ
Китай планирует закупать российский СПГ с дисконтом, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2022
Китай планирует закупать российский СПГ с дисконтом, сообщили СМИ
Китайские импортеры сжиженного природного газа (СПГ) рассчитывают приобрести это сырье в России, так как оно продается с большой скидкой к рыночной цене,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:00
2022-04-04T13:56
экономика
сша
россия
европа
sinopec
китай
япония
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Китайские импортеры сжиженного природного газа (СПГ) рассчитывают приобрести это сырье в России, так как оно продается с большой скидкой к рыночной цене, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, и трейдеров."Государственные компании (Китая - ред.), среди которых Sinopec и Petroсhina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых партий СПГ из России с большой скидкой", - говорится в сообщении агентства.Трейдеры уточнили агентству, что этот СПГ продается с дисконтом в более чем 10% по сравнению с обычной ценой поставок на спотовом рынке региона (Япония, Южная Корея и Китай). И несмотря на то, что Китай сейчас не испытывает острой нехватки СПГ из-за теплой погоды и снижения ковидных опасений, покупка такого дешевого сырья позволит стране пополнить резервуары до сезонного взлета цен.Источники также сообщили, что трейдеры пока предпочитают воздерживаться от больших объемов закупок, а некоторые импортеры рассматривают возможность использования российских фирм для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени, чтобы скрыть свои планы от властей других стран."Это поможет замаскировать их точечную деятельность и создать впечатление, что китайские компании принимают поставки российского газа по долгосрочному контракту, как это делают компании по всему миру", - пишет агентство. Вместе с тем более мелкие покупатели СПГ сталкиваются с трудностями в предоставлении кредитных гарантий на покупку сырья, так как большинство финансовых учреждений, в частности в Сингапуре, отказывается оказывать поддержку.Агентство отмечает, что такой шаг аналогичен действиям китайских нефтеперерабатывающих заводов, которые "тайно покупают дешевую российскую нефть".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний. США уже запретили импорт в страну российских энергоносителей, включая нефть, а к концу года от нефти из РФ планирует отказаться Великобритания.
https://ria.ru/20220329/spg-1780589212.html
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экономика, сша, россия, европа, sinopec, китай, япония
13:00 04.04.2022 (обновлено: 13:56 04.04.2022)
 
Китай планирует закупать российский СПГ с дисконтом, сообщили СМИ

Bloomberg: китайские импортеры планируют закупать российский СПГ с дисконтом

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМакет резервуара для сжиженного природного газа
Макет резервуара для сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Макет резервуара для сжиженного природного газа
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Китайские импортеры сжиженного природного газа (СПГ) рассчитывают приобрести это сырье в России, так как оно продается с большой скидкой к рыночной цене, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, и трейдеров.
"Государственные компании (Китая - ред.), среди которых Sinopec и Petroсhina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых партий СПГ из России с большой скидкой", - говорится в сообщении агентства.
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Трейдеры уточнили агентству, что этот СПГ продается с дисконтом в более чем 10% по сравнению с обычной ценой поставок на спотовом рынке региона (Япония, Южная Корея и Китай). И несмотря на то, что Китай сейчас не испытывает острой нехватки СПГ из-за теплой погоды и снижения ковидных опасений, покупка такого дешевого сырья позволит стране пополнить резервуары до сезонного взлета цен.
Источники также сообщили, что трейдеры пока предпочитают воздерживаться от больших объемов закупок, а некоторые импортеры рассматривают возможность использования российских фирм для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени, чтобы скрыть свои планы от властей других стран.
"Это поможет замаскировать их точечную деятельность и создать впечатление, что китайские компании принимают поставки российского газа по долгосрочному контракту, как это делают компании по всему миру", - пишет агентство. Вместе с тем более мелкие покупатели СПГ сталкиваются с трудностями в предоставлении кредитных гарантий на покупку сырья, так как большинство финансовых учреждений, в частности в Сингапуре, отказывается оказывать поддержку.
Агентство отмечает, что такой шаг аналогичен действиям китайских нефтеперерабатывающих заводов, которые "тайно покупают дешевую российскую нефть".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний. США уже запретили импорт в страну российских энергоносителей, включая нефть, а к концу года от нефти из РФ планирует отказаться Великобритания.
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