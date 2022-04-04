https://ria.ru/20220404/spetsoperatsiya-1781796625.html

День 40-й: продвижение ЛНР и ДНР и высылка российских дипломатов

День 40-й: продвижение ЛНР и ДНР и высылка российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022

День 40-й: продвижение ЛНР и ДНР и высылка российских дипломатов

Минобороны РФ в понедельник сообщило о продолжении наступления группировок ЛНР и ДНР - освобожден населенный пункт Новобахмутовка, подразделения ЛНР... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T23:06

2022-04-04T23:06

2022-04-04T23:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

сергей лавров

россия

киевская область

игорь конашенков

киев

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Минобороны РФ в понедельник сообщило о продолжении наступления группировок ЛНР и ДНР - освобожден населенный пункт Новобахмутовка, подразделения ЛНР продвинулись на 2 километра и блокировали три населенных пункта: Новотошковское, Боровское и Метелкино.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Продвижение войскГруппировка войск Донецкой народной республики, развивая наступление, овладела укрепленным районом и освободила населенный пункт Новобахмутовка. В ходе боев уничтожено до роты 25-й воздушно-десантной бригады противника, подразделения Народной милиции Луганской республики продвинулись на глубину 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Российские военные в ночь на понедельник у Лисичанска авиаударом уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии и расположенные рядом военные склады. Кроме того, в ночь на понедельник за ночь российская авиация поразила 14 военных объектов Украины, в том числе 2 пункта управления, 2 установки "Бук-М1" у Красногорки и Верхнеторецкого, за день авиация ВКС России поразила еще 17 военных объектов Украины, заявили в Минобороны РФ.Тем временем в ФСБ сообщили, что в Крыму был задержан сторонник украинских неонацистов, причастный к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ.Издевательства над военнымиПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех украинских националистов, которые издевались над российскими военными, лишая их еды, воды и сна, а также систематически избивая.Освобожденные российские военные на опубликованных ранее видео рассказали, что захватившие их украинские националисты стреляли в них, лишали сна, воды, еды, систематически избивали, содержали в непригодных условиях, не предоставляя даже минимальной медпомощи.В СК РФ подчеркнули, что все издевательства нарушают нормы международного права. Положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными устанавливают, что негуманное обращение и действия, ставящие под угрозу здоровье военнопленных, рассматриваются как серьезное нарушение конвенции.Высылка дипломатов и новые санкцииКак заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в украинской Буче, которые в Минобороны РФ назвали провокацией, тема должна обсуждаться на международном уровне. А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию вокруг этого города очередной фейковой атакой.В понедельник посол России был вызван в МИД ФРГ в связи с провокацией вокруг Бучи: Германия приняла решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений в стране персонами нон грата. Кроме того, агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к министерству иностранных дел Франции, сообщило, что Париж намерен выслать 35 российских дипломатов. Не исключил высылки российских дипломатов из страны и глава МИД Австрии Александер Шалленберг.Помимо этого, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в понедельник сообщил, что страна понижает уровень дипломатических отношений с Россией и высылает российского посла, по его словам, литовский посол вернется из Москвы на родину уже в ближайшее время.Также в понедельник госдеп сообщил, что США в координации с союзниками готовятся ввести новые санкции против РФ, стремясь укрепить позиции Киева на переговорах с Москвой. В этот же день глава МИД РФ заявил журналистам, что саммит российского президента Владимира Путина и Владимира Зеленского может быть созван, когда будет результат на переговорах.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220404/vysylka-1781787520.html

https://ria.ru/20220404/tsel-1781784637.html

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Наталья Макарова

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Минобороны о продвижении Народной милиции ЛНР Подразделения Народной милиции ЛНР за день продвинулись на 2 км и блокировали Новотошковское, Боровское, Метелкино. За день авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины, среди них два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск. В районе Северодонецка сбиты два беспилотника. Всего с начала операции уничтожены, в частности, 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотника, 226 зенитных ракетных комплексов, 1 948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня. 2022-04-04T23:06 true PT1M39S

"Их надо кастрировать" – российский военный об угрозах от украинских солдат Российский военный рассказал, что украинские солдаты угрожали ему повешением и говорили, что российских пленных "надо кастрировать" - были и такие угрозы, о которых он не захотел рассказывать на камеру 2022-04-04T23:06 true PT1M36S

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Наталья Макарова

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