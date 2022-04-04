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ВС России уничтожили почти две тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 04.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/spetsoperatsiya-1781622216.html
ВС России уничтожили почти две тысячи украинских танков и бронемашин
ВС России уничтожили почти две тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 04.04.2022
ВС России уничтожили почти две тысячи украинских танков и бронемашин
Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили почти две тысячи украинских танков и других бронемашин, заявил официальный представитель... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:27
2022-04-04T11:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили почти две тысячи украинских танков и других бронемашин, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Он добавил, что в течение минувшей ночи российская авиация поразила на Украине 14 военных объектов: два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", одну артиллерийскую батарею, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три склада горючего, шесть опорных пунктов и стоянок боевой техники."Ночью 4 апреля в районе города Лисичанск в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских Вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой", — продолжил Конашенков.Кроме того, накануне в результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева разрушены три вертолета ВСУ.Также российские средства ПВО сбили в воздухе шесть беспилотников, заключил Конашенков.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:27 04.04.2022 (обновлено: 11:23 04.04.2022)
 
ВС России уничтожили почти две тысячи украинских танков и бронемашин

ВС России за время спецоперации уничтожили почти две тысячи украинских танков и бронемашин

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный бронеавтомобиль ВСУ
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили почти две тысячи украинских танков и других бронемашин, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1810 единиц специальной военной автомобильной техники".
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии. 31 октября 2018
Игорь Конашенков
официальный представитель Минобороны России
Он добавил, что в течение минувшей ночи российская авиация поразила на Украине 14 военных объектов: два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", одну артиллерийскую батарею, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три склада горючего, шесть опорных пунктов и стоянок боевой техники.
"Ночью 4 апреля в районе города Лисичанск в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских Вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой", — продолжил Конашенков.
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Кроме того, накануне в результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева разрушены три вертолета ВСУ.
Также российские средства ПВО сбили в воздухе шесть беспилотников, заключил Конашенков.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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