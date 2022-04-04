10:27 04.04.2022 (обновлено: 11:23 04.04.2022)
ВС России уничтожили почти две тысячи украинских танков и бронемашин
ВС России за время спецоперации уничтожили почти две тысячи украинских танков и бронемашин
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили почти две тысячи украинских танков и других бронемашин, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1810 единиц специальной военной автомобильной техники".
Он добавил, что в течение минувшей ночи российская авиация поразила на Украине 14 военных объектов: два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", одну артиллерийскую батарею, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три склада горючего, шесть опорных пунктов и стоянок боевой техники.
"Ночью 4 апреля в районе города Лисичанск в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских Вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой", — продолжил Конашенков.
Также российские средства ПВО сбили в воздухе шесть беспилотников, заключил Конашенков.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.