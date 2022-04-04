https://ria.ru/20220404/spetsoperatsiya-1781622216.html

ВС России уничтожили почти две тысячи украинских танков и бронемашин

ВС России уничтожили почти две тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 04.04.2022

ВС России уничтожили почти две тысячи украинских танков и бронемашин

Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили почти две тысячи украинских танков и других бронемашин, заявил официальный представитель... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:27

2022-04-04T10:27

2022-04-04T11:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили почти две тысячи украинских танков и других бронемашин, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Он добавил, что в течение минувшей ночи российская авиация поразила на Украине 14 военных объектов: два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", одну артиллерийскую батарею, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три склада горючего, шесть опорных пунктов и стоянок боевой техники."Ночью 4 апреля в районе города Лисичанск в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских Вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой", — продолжил Конашенков.Кроме того, накануне в результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева разрушены три вертолета ВСУ.Также российские средства ПВО сбили в воздухе шесть беспилотников, заключил Конашенков.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков