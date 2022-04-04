15:04 04.04.2022 (обновлено: 15:36 04.04.2022)
Спецназ Росгвардии уничтожил диверсионную группу в Киевской области
Спецназ Росгвардии уничтожил под Киевом диверсантов и цех по производству боеприпасов
Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил в Киевской области диверсионную группу и цех по производству боеприпасов, сообщается на сайте службы.
Там говорится, что во время разведывательно-поисковых мероприятий спецназовцы преследовали украинских диверсантов.
"От жителей села росгвардейцы узнали, что в одном из пустующих домов могут укрываться действующие в тылу российских войск украинские националисты", — говорится в сообщении.
Чтобы не спугнуть диверсантов, росгвардейцы организовали засаду в соседней постройке, а в подвале дома установили управляемое взрывное устройство. Благодаря грамотным действиям сапера ефрейтора Мальцева всю диверсионно-разведывательную группу националистов удалось уничтожить.
Кроме того, спецназовцы обнаружили цех по производству боеприпасов.
"Саперы ведомства уничтожили его вместе с находившимся внутри оборудованием", — добавил в Росгвардии.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.