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Нужно возвращать российских специалистов из-за рубежа, заявил эксперт - РИА Новости, 04.04.2022
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Нужно возвращать российских специалистов из-за рубежа, заявил эксперт
Нужно возвращать российских специалистов из-за рубежа, заявил эксперт - РИА Новости, 04.04.2022
Нужно возвращать российских специалистов из-за рубежа, заявил эксперт
Вопросом удержания высококвалифицированных специалистов в России, надо заниматься, но параллельно стоит разрабатывать программы как заинтересовать к возвращению РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:34
2022-04-04T21:34
россия
госдума рф
санкции в отношении россии
общество
молодые специалисты
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Вопросом удержания высококвалифицированных специалистов в России, надо заниматься, но параллельно стоит разрабатывать программы как заинтересовать к возвращению и уехавших заграницу высококвалифицированных сограждан, заявил РИА Новости омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санэпиднадзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий получить бессрочный вид на жительство (ВНЖ) для высококвалифицированных иностранных специалистов, работающих в России. ВНЖ для себя и своих семей могут получить те иностранные специалисты, которые официально работали в России не менее двух лет."Безусловно, необходимо прорабатывать вопрос удержания в стране высококвалифицированных иностранных специалистов. Бессрочный вид на жительство в данном случае – хорошая мотивация. Но параллельно стоит разрабатывать программы: как заинтересовать к возвращению увеличивающийся отток российских высококвалифицированных специалистов заграницу", - сказал омбудсмен.Что касается иностранных специалистов, то, по его мнению, "в свете политической обстановки многие не смогут или не будут пользоваться этим предложением". "А большинство экспатов уже покинули Россию, так как не видят перспектив в ближайшем обозримом будущем", - заметил эксперт.Порочкин также сказал, что многие иностранцы приезжали в Россию по рабочим контрактам и изначально не планировали оставаться в России на ПМЖ. "Поэтому, думаю, этот законопроект, скорее всего, затронет меньшую часть иностранных специалистов, которые захотят жить и развиваться в России и дальше", - заключил омбудсмен.
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россия, госдума рф, санкции в отношении россии, общество, молодые специалисты
21:34 04.04.2022
 
Нужно возвращать российских специалистов из-за рубежа, заявил эксперт

Омбудсмен Порочкин: необходимо возвращать российских специалистов из-за рубежа

© Фото : Самарский университет Ученые во время исследований с новым видом микролинз
Ученые во время исследований с новым видом микролинз - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Фото : Самарский университет
Ученые во время исследований с новым видом микролинз
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Вопросом удержания высококвалифицированных специалистов в России, надо заниматься, но параллельно стоит разрабатывать программы как заинтересовать к возвращению и уехавших заграницу высококвалифицированных сограждан, заявил РИА Новости омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санэпиднадзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий получить бессрочный вид на жительство (ВНЖ) для высококвалифицированных иностранных специалистов, работающих в России. ВНЖ для себя и своих семей могут получить те иностранные специалисты, которые официально работали в России не менее двух лет.
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"Безусловно, необходимо прорабатывать вопрос удержания в стране высококвалифицированных иностранных специалистов. Бессрочный вид на жительство в данном случае – хорошая мотивация. Но параллельно стоит разрабатывать программы: как заинтересовать к возвращению увеличивающийся отток российских высококвалифицированных специалистов заграницу", - сказал омбудсмен.
Что касается иностранных специалистов, то, по его мнению, "в свете политической обстановки многие не смогут или не будут пользоваться этим предложением". "А большинство экспатов уже покинули Россию, так как не видят перспектив в ближайшем обозримом будущем", - заметил эксперт.
Порочкин также сказал, что многие иностранцы приезжали в Россию по рабочим контрактам и изначально не планировали оставаться в России на ПМЖ. "Поэтому, думаю, этот законопроект, скорее всего, затронет меньшую часть иностранных специалистов, которые захотят жить и развиваться в России и дальше", - заключил омбудсмен.
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