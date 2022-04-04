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Спасатели на воздушной подушке - РИА Новости, 04.04.2022
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Спасатели на воздушной подушке
Спасатели на воздушной подушке - РИА Новости, 04.04.2022
Спасатели на воздушной подушке
Пришла весна, а это значит, на водоемах сейчас небезопасно. Из-за тонкого льда высок риск провалиться в холодную воду. Для предотвращения подобных случаев в Москве работают отряды спасателей. Мы узнали, как проходит их рабочий день и даже стали свидетелями спасения человека!
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Спасатели на воздушной подушке
Пришла весна, а это значит, на водоемах сейчас небезопасно. Из-за тонкого льда высок риск провалиться в холодную воду. Для предотвращения подобных случаев в Москве работают отряды спасателей. Мы узнали, как проходит их рабочий день и даже стали свидетелями спасения человека!
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видео, москва
Спасатели на воздушной подушке
Пришла весна, а это значит, на водоемах сейчас небезопасно. Из-за тонкого льда высок риск провалиться в холодную воду. Для предотвращения подобных случаев в Москве работают отряды спасателей. Мы узнали, как проходит их рабочий день и даже стали свидетелями спасения человека!
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16:51 04.04.2022
 

Спасатели на воздушной подушке

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Пришла весна, а это значит, на водоемах сейчас небезопасно. Из-за тонкого льда высок риск провалиться в холодную воду. Для предотвращения подобных случаев в Москве работают отряды спасателей. Мы узнали, как проходит их рабочий день и даже стали свидетелями спасения человека!
 
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