Спасатели на воздушной подушке

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Пришла весна, а это значит, на водоемах сейчас небезопасно. Из-за тонкого льда высок риск провалиться в холодную воду. Для предотвращения подобных случаев в Москве работают отряды спасателей. Мы узнали, как проходит их рабочий день и даже стали свидетелями спасения человека!