https://ria.ru/20220404/spasateli-1781734536.html
Спасатели на воздушной подушке
Спасатели на воздушной подушке - РИА Новости, 04.04.2022
Спасатели на воздушной подушке
Пришла весна, а это значит, на водоемах сейчас небезопасно. Из-за тонкого льда высок риск провалиться в холодную воду. Для предотвращения подобных случаев в Москве работают отряды спасателей. Мы узнали, как проходит их рабочий день и даже стали свидетелями спасения человека!
2022-04-04T16:51
2022-04-04T16:51
2022-04-04T16:51
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Спасатели на воздушной подушке
Пришла весна, а это значит, на водоемах сейчас небезопасно. Из-за тонкого льда высок риск провалиться в холодную воду. Для предотвращения подобных случаев в Москве работают отряды спасателей. Мы узнали, как проходит их рабочий день и даже стали свидетелями спасения человека!
2022-04-04T16:51
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PT4M42S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
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видео, москва
Спасатели на воздушной подушке
Пришла весна, а это значит, на водоемах сейчас небезопасно. Из-за тонкого льда высок риск провалиться в холодную воду. Для предотвращения подобных случаев в Москве работают отряды спасателей. Мы узнали, как проходит их рабочий день и даже стали свидетелями спасения человека!
2022-04-04T16:51
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PT4M42S
Спасатели на воздушной подушке
Пришла весна, а это значит, на водоемах сейчас небезопасно. Из-за тонкого льда высок риск провалиться в холодную воду. Для предотвращения подобных случаев в Москве работают отряды спасателей. Мы узнали, как проходит их рабочий день и даже стали свидетелями спасения человека!