https://ria.ru/20220404/sochi-1781621178.html
Эксперты рассказали, сколько туристов готов принять Сочи этим летом
Эксперты рассказали, сколько туристов готов принять Сочи этим летом - РИА Новости, 04.04.2022
Эксперты рассказали, сколько туристов готов принять Сочи этим летом
Число отдохнувших в Сочи в 2022 году может стать рекордным, сообщает в Телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:32
2022-04-04T13:32
2022-04-04T13:32
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СОЧИ, 4 апр — РИА Новости. Число отдохнувших в Сочи в 2022 году может стать рекордным, сообщает в Телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский.По данным властей, летом курорт планирует принять более семи миллионов отдыхающих. А в прошлом году турпоток не превысил этого показателя.Официальный старт летнему сезону даст день города 28 мая, отметил чиновник.Ранее в администрации заявили, что в связи с высоким спросом в условиях санкций туристический сезон в Сочи может начаться на месяц раньше — в апреле. Некоторые объекты размещения уже начали подготовку и могут открыться для гостей раньше привычного срока.
https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, сочи, новости - туризм, туристы
Эксперты рассказали, сколько туристов готов принять Сочи этим летом
Мэр Сочи прогнозирует, что этим летом город посетят более семи миллионов туристов
СОЧИ, 4 апр — РИА Новости. Число отдохнувших в Сочи в 2022 году может стать рекордным, сообщает в Телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский.
По данным властей, летом курорт планирует принять более семи миллионов отдыхающих. А в прошлом году турпоток не превысил этого показателя.
Официальный старт летнему сезону даст день города 28 мая, отметил чиновник.
Ранее в администрации заявили, что в связи с высоким спросом в условиях санкций туристический сезон в Сочи может начаться на месяц раньше — в апреле. Некоторые объекты размещения уже начали подготовку и могут открыться для гостей раньше привычного срока.