https://ria.ru/20220404/sochi-1781621178.html

Эксперты рассказали, сколько туристов готов принять Сочи этим летом

Эксперты рассказали, сколько туристов готов принять Сочи этим летом - РИА Новости, 04.04.2022

Эксперты рассказали, сколько туристов готов принять Сочи этим летом

Число отдохнувших в Сочи в 2022 году может стать рекордным, сообщает в Телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:32

2022-04-04T13:32

2022-04-04T13:32

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СОЧИ, 4 апр — РИА Новости. Число отдохнувших в Сочи в 2022 году может стать рекордным, сообщает в Телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский.По данным властей, летом курорт планирует принять более семи миллионов отдыхающих. А в прошлом году турпоток не превысил этого показателя.Официальный старт летнему сезону даст день города 28 мая, отметил чиновник.Ранее в администрации заявили, что в связи с высоким спросом в условиях санкций туристический сезон в Сочи может начаться на месяц раньше — в апреле. Некоторые объекты размещения уже начали подготовку и могут открыться для гостей раньше привычного срока.

https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html

сочи

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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