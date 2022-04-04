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Эксперты рассказали, сколько туристов готов принять Сочи этим летом - РИА Новости, 04.04.2022
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Туризм
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Эксперты рассказали, сколько туристов готов принять Сочи этим летом
Эксперты рассказали, сколько туристов готов принять Сочи этим летом - РИА Новости, 04.04.2022
Эксперты рассказали, сколько туристов готов принять Сочи этим летом
Число отдохнувших в Сочи в 2022 году может стать рекордным, сообщает в Телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:32
2022-04-04T13:32
туризм
туризм
сочи
новости - туризм
туристы
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СОЧИ, 4 апр — РИА Новости. Число отдохнувших в Сочи в 2022 году может стать рекордным, сообщает в Телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский.По данным властей, летом курорт планирует принять более семи миллионов отдыхающих. А в прошлом году турпоток не превысил этого показателя.Официальный старт летнему сезону даст день города 28 мая, отметил чиновник.Ранее в администрации заявили, что в связи с высоким спросом в условиях санкций туристический сезон в Сочи может начаться на месяц раньше — в апреле. Некоторые объекты размещения уже начали подготовку и могут открыться для гостей раньше привычного срока.
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туризм, сочи, новости - туризм, туристы
13:32 04.04.2022
 
Эксперты рассказали, сколько туристов готов принять Сочи этим летом

Мэр Сочи прогнозирует, что этим летом город посетят более семи миллионов туристов

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 4 апр — РИА Новости. Число отдохнувших в Сочи в 2022 году может стать рекордным, сообщает в Телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский.
По данным властей, летом курорт планирует принять более семи миллионов отдыхающих. А в прошлом году турпоток не превысил этого показателя.
Официальный старт летнему сезону даст день города 28 мая, отметил чиновник.
Ранее в администрации заявили, что в связи с высоким спросом в условиях санкций туристический сезон в Сочи может начаться на месяц раньше — в апреле. Некоторые объекты размещения уже начали подготовку и могут открыться для гостей раньше привычного срока.
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