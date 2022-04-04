https://ria.ru/20220404/sneg-1781655152.html
Синоптик спрогнозировала, когда в Москве растает снег
Синоптик спрогнозировала, когда в Москве растает снег - РИА Новости, 04.04.2022
Синоптик спрогнозировала, когда в Москве растает снег
Снег в Москве может растаять к Дню космонавтики, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:28
2022-04-04T12:28
2022-04-04T12:28
погода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776714498_0:81:3114:1833_1920x0_80_0_0_0080eb8ddbcc46918f1e7999747c6af1.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Снег в Москве может растаять к Дню космонавтики, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Я думаю, что снег в конце недели полностью не растает, потому что всплеск тепла будет кратковременный. Я думаю, что снег растает где-то числу к 12, к Дню космонавтики", - рассказала Позднякова.
https://realty.ria.ru/20220401/moskva-1781248758.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776714498_35:0:2676:1981_1920x0_80_0_0_0f99c6760bc5859de9b199c772c933ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва
Синоптик спрогнозировала, когда в Москве растает снег
Синоптик Позднякова: снег в Москве может растаять к Дню космонавтики