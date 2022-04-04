https://ria.ru/20220404/sneg-1781655152.html

Синоптик спрогнозировала, когда в Москве растает снег

Синоптик спрогнозировала, когда в Москве растает снег - РИА Новости, 04.04.2022

Синоптик спрогнозировала, когда в Москве растает снег

Снег в Москве может растаять к Дню космонавтики, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:28

2022-04-04T12:28

2022-04-04T12:28

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москва

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Снег в Москве может растаять к Дню космонавтики, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Я думаю, что снег в конце недели полностью не растает, потому что всплеск тепла будет кратковременный. Я думаю, что снег растает где-то числу к 12, к Дню космонавтики", - рассказала Позднякова.

https://realty.ria.ru/20220401/moskva-1781248758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва