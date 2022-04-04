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Синоптик спрогнозировала, когда в Москве растает снег - РИА Новости, 04.04.2022
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Синоптик спрогнозировала, когда в Москве растает снег
Синоптик спрогнозировала, когда в Москве растает снег - РИА Новости, 04.04.2022
Синоптик спрогнозировала, когда в Москве растает снег
Снег в Москве может растаять к Дню космонавтики, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:28
2022-04-04T12:28
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Снег в Москве может растаять к Дню космонавтики, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Я думаю, что снег в конце недели полностью не растает, потому что всплеск тепла будет кратковременный. Я думаю, что снег растает где-то числу к 12, к Дню космонавтики", - рассказала Позднякова.
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погода, москва
12:28 04.04.2022
 
Синоптик спрогнозировала, когда в Москве растает снег

Синоптик Позднякова: снег в Москве может растаять к Дню космонавтики

© РИА Новости / Виталий БелоусовМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Снег в Москве может растаять к Дню космонавтики, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Я думаю, что снег в конце недели полностью не растает, потому что всплеск тепла будет кратковременный. Я думаю, что снег растает где-то числу к 12, к Дню космонавтики", - рассказала Позднякова.
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