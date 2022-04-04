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Кадыров опубликовал кадры штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе - РИА Новости, 04.04.2022
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Кадыров опубликовал кадры штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Кадыров опубликовал кадры штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе - РИА Новости, 04.04.2022
Кадыров опубликовал кадры штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об активном штурме комбината "Азовсталь" в Мариуполе, он также опубликовал видео, на котором бойцы... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T00:56
2022-04-04T08:53
в мире
владимир путин
россия
киев
луганская народная республика
рамзан кадыров
мариуполь
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ГРОЗНЫЙ, 4 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об активном штурме комбината "Азовсталь" в Мариуполе, он также опубликовал видео, на котором бойцы полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова "замечают" на крыше одного из строений снайпера.Кадыров в субботу сообщил о начале штурма завода в Мариуполе, где находятся боевики украинских нацбатальонов."Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат "Азовсталь", где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов. На этих кадрах мы можем наблюдать осмотр территории тактическим квадрокоптером с последующим выявлением огневых позиций противника. Помимо всего прочего, наши бойцы заметили ползающего на крыше одного из строений снайпера, который после обнаружения предпринял обреченную на провал попытку удрать. Недолго думая, чеченскими бойцами было принято решение ликвидировать обнаруженную цель", — сообщил Кадыров.Он добавил, что благодаря слаженным действиям силовиков и четкому следованию приказам командования удается минимизировать потери среди личного состава.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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россия
киев
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Кадры штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Кадыров опубликовал кадры штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе. На них, в частности, видно, как бойцы с помощью коптера заметили находящегося на крыше снайпера противника, которого решили ликвидировать
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в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, рамзан кадыров, мариуполь
00:56 04.04.2022 (обновлено: 08:53 04.04.2022)
 
Кадыров опубликовал кадры штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе

Глава Чечни Кадыров опубликовал кадры штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе

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ГРОЗНЫЙ, 4 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об активном штурме комбината "Азовсталь" в Мариуполе, он также опубликовал видео, на котором бойцы полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова "замечают" на крыше одного из строений снайпера.
Кадыров в субботу сообщил о начале штурма завода в Мариуполе, где находятся боевики украинских нацбатальонов.
"Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат "Азовсталь", где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов. На этих кадрах мы можем наблюдать осмотр территории тактическим квадрокоптером с последующим выявлением огневых позиций противника. Помимо всего прочего, наши бойцы заметили ползающего на крыше одного из строений снайпера, который после обнаружения предпринял обреченную на провал попытку удрать. Недолго думая, чеченскими бойцами было принято решение ликвидировать обнаруженную цель", — сообщил Кадыров.
Он добавил, что благодаря слаженным действиям силовиков и четкому следованию приказам командования удается минимизировать потери среди личного состава.
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Что Россия должна сделать с Украиной
При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.
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В миреВладимир ПутинРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаРамзан КадыровМариуполь
 
 
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