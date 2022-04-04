https://ria.ru/20220404/shokoladnitsa-1781731349.html
В центре Москвы задымилась "Шоколадница"
В центре Москвы задымилась "Шоколадница" - РИА Новости, 04.04.2022
В центре Москвы задымилась "Шоколадница"
Задымление произошло в кафе "Шоколадница" в Камергерском переулке в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:39
2022-04-04T16:39
2022-04-04T16:40
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Задымление произошло в кафе "Шоколадница" в Камергерском переулке в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Прибывшие пожарные взялись за работу, подключив пожарные шланги к гидрантам, в результате задымление уменьшилось.Рядом, на улице Большая Дмитровка, находились ещё три пожарных машины, движение перекрыли.Как впоследствии сообщили РИА Новости в экстренных службах, возгорание на 15 квадратных метрах потушили в 15.52, пострадавших нет.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия
16:39 04.04.2022 (обновлено: 16:40 04.04.2022)
В центре Москвы задымилась "Шоколадница"
Задымление произошло в кафе "Шоколадница" в Камергерском переулке в центре Москвы
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Задымление произошло в кафе "Шоколадница" в Камергерском переулке в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Прибывшие пожарные взялись за работу, подключив пожарные шланги к гидрантам, в результате задымление уменьшилось.
Рядом, на улице Большая Дмитровка, находились ещё три пожарных машины, движение перекрыли.
Как впоследствии сообщили РИА Новости в экстренных службах, возгорание на 15 квадратных метрах потушили в 15.52, пострадавших нет.