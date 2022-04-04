https://ria.ru/20220404/shokoladnitsa-1781731349.html

В центре Москвы задымилась "Шоколадница"

В центре Москвы задымилась "Шоколадница" - РИА Новости, 04.04.2022

В центре Москвы задымилась "Шоколадница"

Задымление произошло в кафе "Шоколадница" в Камергерском переулке в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:39

2022-04-04T16:39

2022-04-04T16:40

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Задымление произошло в кафе "Шоколадница" в Камергерском переулке в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Прибывшие пожарные взялись за работу, подключив пожарные шланги к гидрантам, в результате задымление уменьшилось.Рядом, на улице Большая Дмитровка, находились ещё три пожарных машины, движение перекрыли.Как впоследствии сообщили РИА Новости в экстренных службах, возгорание на 15 квадратных метрах потушили в 15.52, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220113/pozhar-1767625518.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия