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Программа замены зданий деревянных школ продолжается в Тюменской области - РИА Новости, 04.04.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220404/shkoly-1781718287.html
Программа замены зданий деревянных школ продолжается в Тюменской области
Программа замены зданий деревянных школ продолжается в Тюменской области - РИА Новости, 04.04.2022
Программа замены зданий деревянных школ продолжается в Тюменской области
Тюменские власти до 2024 года планируют переселить 30 сельских школ из деревянных зданий в новые строения. В понедельник по данной программе новоселье... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:58
2022-04-04T15:58
тюменская область
общество
александр моор
ялуторовский район
тюменская область
тобольский район
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ТЮМЕНЬ, 4 апр - РИА Новости. Тюменские власти до 2024 года планируют переселить 30 сельских школ из деревянных зданий в новые строения. В понедельник по данной программе новоселье отпраздновала школа в деревне Хмелёва Тобольского района.Школа в деревне Хмелёва стала шестой в рамках программы, предыдущие пять открыты в посёлках Тобольского, Вагайского и Ялуторовского районов."Сегодня ученики деревни Хмелёва Тобольского района сели за парты в новом здании... Мы продолжаем замену деревянных школ в нашем регионе. Только в Тобольском районе в рамках региональной программы построено уже три здания. В 2018 году открыта школа в с. Малая Зоркальцева, в 2020 году - в д. Епанчина", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.Малокомплектная школа в Хмелёва построена по типовому проекту. Она рассчитана на 60 учебных мест. В школе есть спортзал, библиотека, медицинский блок и дошкольное отделение. Для детей из деревень Ахманай и Елань предусмотрены спальные места в пришкольном интернате. Во дворе дети могут поиграть в волейбол, баскетбол и мини-футбол, есть спортивный комплекс для сдачи ГТО.Оставшиеся 24 из 30 школ планируется переселить до 2024 года, в том числе одну в Вагайском районе - до конца 2022 года, сообщили РИА Новости в главном управлении строительства Тюменской области.
ялуторовский район
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общество, александр моор, ялуторовский район, тюменская область, тобольский район
15:58 04.04.2022
 

Программа замены зданий деревянных школ продолжается в Тюменской области

© РИА Новости / Сергей ЕщенкоПустой школьный класс
Пустой школьный класс - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ещенко
Пустой школьный класс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 4 апр - РИА Новости. Тюменские власти до 2024 года планируют переселить 30 сельских школ из деревянных зданий в новые строения. В понедельник по данной программе новоселье отпраздновала школа в деревне Хмелёва Тобольского района.
Школа в деревне Хмелёва стала шестой в рамках программы, предыдущие пять открыты в посёлках Тобольского, Вагайского и Ялуторовского районов.
"Сегодня ученики деревни Хмелёва Тобольского района сели за парты в новом здании... Мы продолжаем замену деревянных школ в нашем регионе. Только в Тобольском районе в рамках региональной программы построено уже три здания. В 2018 году открыта школа в с. Малая Зоркальцева, в 2020 году - в д. Епанчина", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Малокомплектная школа в Хмелёва построена по типовому проекту. Она рассчитана на 60 учебных мест. В школе есть спортзал, библиотека, медицинский блок и дошкольное отделение. Для детей из деревень Ахманай и Елань предусмотрены спальные места в пришкольном интернате. Во дворе дети могут поиграть в волейбол, баскетбол и мини-футбол, есть спортивный комплекс для сдачи ГТО.
Оставшиеся 24 из 30 школ планируется переселить до 2024 года, в том числе одну в Вагайском районе - до конца 2022 года, сообщили РИА Новости в главном управлении строительства Тюменской области.

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