https://ria.ru/20220404/shkoly-1781718287.html

Программа замены зданий деревянных школ продолжается в Тюменской области

Программа замены зданий деревянных школ продолжается в Тюменской области - РИА Новости, 04.04.2022

Программа замены зданий деревянных школ продолжается в Тюменской области

Тюменские власти до 2024 года планируют переселить 30 сельских школ из деревянных зданий в новые строения. В понедельник по данной программе новоселье... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:58

2022-04-04T15:58

2022-04-04T15:58

тюменская область

общество

александр моор

ялуторовский район

тюменская область

тобольский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49759/05/497590549_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_2ede367abd28e4eff10c38f641ab8c31.jpg

ТЮМЕНЬ, 4 апр - РИА Новости. Тюменские власти до 2024 года планируют переселить 30 сельских школ из деревянных зданий в новые строения. В понедельник по данной программе новоселье отпраздновала школа в деревне Хмелёва Тобольского района.Школа в деревне Хмелёва стала шестой в рамках программы, предыдущие пять открыты в посёлках Тобольского, Вагайского и Ялуторовского районов."Сегодня ученики деревни Хмелёва Тобольского района сели за парты в новом здании... Мы продолжаем замену деревянных школ в нашем регионе. Только в Тобольском районе в рамках региональной программы построено уже три здания. В 2018 году открыта школа в с. Малая Зоркальцева, в 2020 году - в д. Епанчина", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.Малокомплектная школа в Хмелёва построена по типовому проекту. Она рассчитана на 60 учебных мест. В школе есть спортзал, библиотека, медицинский блок и дошкольное отделение. Для детей из деревень Ахманай и Елань предусмотрены спальные места в пришкольном интернате. Во дворе дети могут поиграть в волейбол, баскетбол и мини-футбол, есть спортивный комплекс для сдачи ГТО.Оставшиеся 24 из 30 школ планируется переселить до 2024 года, в том числе одну в Вагайском районе - до конца 2022 года, сообщили РИА Новости в главном управлении строительства Тюменской области.

ялуторовский район

тюменская область

тобольский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, александр моор, ялуторовский район, тюменская область, тобольский район