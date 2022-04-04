Программа замены зданий деревянных школ продолжается в Тюменской области
Пустой школьный класс. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 4 апр - РИА Новости. Тюменские власти до 2024 года планируют переселить 30 сельских школ из деревянных зданий в новые строения. В понедельник по данной программе новоселье отпраздновала школа в деревне Хмелёва Тобольского района.
Школа в деревне Хмелёва стала шестой в рамках программы, предыдущие пять открыты в посёлках Тобольского, Вагайского и Ялуторовского районов.
"Сегодня ученики деревни Хмелёва Тобольского района сели за парты в новом здании... Мы продолжаем замену деревянных школ в нашем регионе. Только в Тобольском районе в рамках региональной программы построено уже три здания. В 2018 году открыта школа в с. Малая Зоркальцева, в 2020 году - в д. Епанчина", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Малокомплектная школа в Хмелёва построена по типовому проекту. Она рассчитана на 60 учебных мест. В школе есть спортзал, библиотека, медицинский блок и дошкольное отделение. Для детей из деревень Ахманай и Елань предусмотрены спальные места в пришкольном интернате. Во дворе дети могут поиграть в волейбол, баскетбол и мини-футбол, есть спортивный комплекс для сдачи ГТО.
Оставшиеся 24 из 30 школ планируется переселить до 2024 года, в том числе одну в Вагайском районе - до конца 2022 года, сообщили РИА Новости в главном управлении строительства Тюменской области.
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