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Госдеп заявил, что США с союзниками введут новые санкции против России - РИА Новости, 04.04.2022
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Госдеп заявил, что США с союзниками введут новые санкции против России
Госдеп заявил, что США с союзниками введут новые санкции против России - РИА Новости, 04.04.2022
Госдеп заявил, что США с союзниками введут новые санкции против России
Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США в координации с союзниками и партнерами готовятся ввести новые санкции в отношении России... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:45
2022-04-04T21:45
в мире
владимир путин
россия
сша
донбасс
государственный департамент сша
нед прайс
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США в координации с союзниками и партнерами готовятся ввести новые санкции в отношении России из-за событий на Украине, стремясь укрепить позиции Киева на переговорах с Москвой."Мы продолжаем ужесточать наши санкции и готовимся ввести новые санкции совместно с нашими союзниками и партнерами", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Как отметил представитель американского дипведомства, этот шаг будет предпринят, чтобы "укрепить позиции Украины как на поле боя, так и на переговорах с Россией". "Мы делаем все возможное вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы нарастить давление на (президента России) Владимира Путина, усилив позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров", - добавил чиновник США высокого ранга.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/tsel-1781784637.html
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в мире, владимир путин, россия, сша, донбасс, государственный департамент сша, нед прайс, санкции в отношении россии
21:45 04.04.2022
 
Госдеп заявил, что США с союзниками введут новые санкции против России

Представитель Госдепа Прайс: США с союзниками введут новые санкции против России

© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США в координации с союзниками и партнерами готовятся ввести новые санкции в отношении России из-за событий на Украине, стремясь укрепить позиции Киева на переговорах с Москвой.
"Мы продолжаем ужесточать наши санкции и готовимся ввести новые санкции совместно с нашими союзниками и партнерами", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 21:29
Раскрыта истинная цель нападок США на Россию
Как отметил представитель американского дипведомства, этот шаг будет предпринят, чтобы "укрепить позиции Украины как на поле боя, так и на переговорах с Россией". "Мы делаем все возможное вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы нарастить давление на (президента России) Владимира Путина, усилив позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров", - добавил чиновник США высокого ранга.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 20:15
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В миреВладимир ПутинРоссияСШАДонбассГосударственный департамент СШАНед ПрайсСанкции в отношении России
 
 
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