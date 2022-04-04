https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781786264.html

Госдеп заявил, что США с союзниками введут новые санкции против России

Госдеп заявил, что США с союзниками введут новые санкции против России - РИА Новости, 04.04.2022

Госдеп заявил, что США с союзниками введут новые санкции против России

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США в координации с союзниками и партнерами готовятся ввести новые санкции в отношении России... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T21:45

2022-04-04T21:45

2022-04-04T21:45

в мире

владимир путин

россия

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нед прайс

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США в координации с союзниками и партнерами готовятся ввести новые санкции в отношении России из-за событий на Украине, стремясь укрепить позиции Киева на переговорах с Москвой."Мы продолжаем ужесточать наши санкции и готовимся ввести новые санкции совместно с нашими союзниками и партнерами", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Как отметил представитель американского дипведомства, этот шаг будет предпринят, чтобы "укрепить позиции Украины как на поле боя, так и на переговорах с Россией". "Мы делаем все возможное вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы нарастить давление на (президента России) Владимира Путина, усилив позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров", - добавил чиновник США высокого ранга.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/tsel-1781784637.html

https://ria.ru/20220404/ssha-1781774022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, сша, донбасс, государственный департамент сша, нед прайс, санкции в отношении россии