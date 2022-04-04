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Антироссийские санкции больно бьют по мировой экономике, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2022
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Антироссийские санкции больно бьют по мировой экономике, заявил Лавров
Антироссийские санкции больно бьют по мировой экономике, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2022
Антироссийские санкции больно бьют по мировой экономике, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции очень больно бьют по мировой экономике. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T19:48
2022-04-04T19:59
санкции в отношении россии
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
экономика
украина
москва
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции очень больно бьют по мировой экономике."Влияет, конечно, не сама ситуация на эти отношения, влияют те, абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении РФ и которые бьют очень больно, прежде всего, по мировой экономике, в том числе по странам, которые являются потребителями сельскохозяйственной продукции, удобрений и много другого", - сказал он на пресс-конференции с контактной группой ЛАГ по Украине в Москве.
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санкции в отношении россии, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, экономика, украина, москва, лига арабских государств
19:48 04.04.2022 (обновлено: 19:59 04.04.2022)
 
Антироссийские санкции больно бьют по мировой экономике, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: антироссийские санкции очень больно бьют по мировой экономике

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции очень больно бьют по мировой экономике.
"Влияет, конечно, не сама ситуация на эти отношения, влияют те, абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении РФ и которые бьют очень больно, прежде всего, по мировой экономике, в том числе по странам, которые являются потребителями сельскохозяйственной продукции, удобрений и много другого", - сказал он на пресс-конференции с контактной группой ЛАГ по Украине в Москве.
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Санкции в отношении РоссииРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреЭкономикаУкраинаМоскваЛига арабских государств
 
 
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