https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781769705.html

Антироссийские санкции больно бьют по мировой экономике, заявил Лавров

Антироссийские санкции больно бьют по мировой экономике, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2022

Антироссийские санкции больно бьют по мировой экономике, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции очень больно бьют по мировой экономике. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T19:48

2022-04-04T19:48

2022-04-04T19:59

санкции в отношении россии

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

экономика

украина

москва

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции очень больно бьют по мировой экономике."Влияет, конечно, не сама ситуация на эти отношения, влияют те, абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении РФ и которые бьют очень больно, прежде всего, по мировой экономике, в том числе по странам, которые являются потребителями сельскохозяйственной продукции, удобрений и много другого", - сказал он на пресс-конференции с контактной группой ЛАГ по Украине в Москве.

https://ria.ru/20220404/gaz-1781761907.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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