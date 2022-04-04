https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781769705.html
Антироссийские санкции больно бьют по мировой экономике, заявил Лавров
Антироссийские санкции больно бьют по мировой экономике, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2022
Антироссийские санкции больно бьют по мировой экономике, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции очень больно бьют по мировой экономике. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T19:48
2022-04-04T19:48
2022-04-04T19:59
санкции в отношении россии
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
экономика
украина
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777488637_0:109:3127:1868_1920x0_80_0_0_bf1a1f8307c5e5a39b4163f982dc8f6b.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции очень больно бьют по мировой экономике."Влияет, конечно, не сама ситуация на эти отношения, влияют те, абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении РФ и которые бьют очень больно, прежде всего, по мировой экономике, в том числе по странам, которые являются потребителями сельскохозяйственной продукции, удобрений и много другого", - сказал он на пресс-конференции с контактной группой ЛАГ по Украине в Москве.
https://ria.ru/20220404/gaz-1781761907.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777488637_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_73e58b90cd99231e6646f07d38d6478e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, экономика, украина, москва, лига арабских государств
19:48 04.04.2022 (обновлено: 19:59 04.04.2022)
Антироссийские санкции больно бьют по мировой экономике, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: антироссийские санкции очень больно бьют по мировой экономике