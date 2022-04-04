17:31 04.04.2022 (обновлено: 18:27 04.04.2022)
Глава МИД Австрии выступил против газового эмбарго
Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против эмбарго на поставки газа из России
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская" в Краснодарском крае
ВЕНА, 4 апр — РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против эмбарго на поставки газа из России.
"Мы не должны совершать ошибку, будто бы есть только один путь. У нас имеются другие способы ужесточения санкций, и мы их используем", — сказал он телеканалу OE24.
Запрет на покупку российского газа рассматривается как один из способов ужесточения санкций против России из-за ситуации на Украине. До начала военной операции Москвы в этом контексте обсуждался недавно построенный трубопровод "Северный поток — 2", который многие европейские политики воспринимали как политический проект.
В то же время власти большинства стран — импортеров топлива из России признают, что оперативно найти альтернативные источники поставок практически невозможно. Так, австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер отмечала, что Австрия будет стремиться к энергонезависимости, но пока она слишком зависит от России. В свою очередь, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страны Евросоюза от российского газа отказаться сейчас не могут.
На фоне ужесточения рестрикций Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства на рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком.
Позиция Еврокомиссии и стран "Большой семерки" — действующие контракты должны соблюдаться, 97 процентов соглашений предполагают оплату в евро или долларах. Компаниям рекомендовали не соглашаться на требования Москвы.