https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781746653.html

Глава МИД Австрии выступил против газового эмбарго

Глава МИД Австрии выступил против газового эмбарго - РИА Новости, 04.04.2022

Глава МИД Австрии выступил против газового эмбарго

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против эмбарго на поставки газа из России. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:31

2022-04-04T17:31

2022-04-04T18:27

в мире

россия

санкции в отношении россии

австрия

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ВЕНА, 4 апр — РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против эмбарго на поставки газа из России."Мы не должны совершать ошибку, будто бы есть только один путь. У нас имеются другие способы ужесточения санкций, и мы их используем", — сказал он телеканалу OE24.Запрет на покупку российского газа рассматривается как один из способов ужесточения санкций против России из-за ситуации на Украине. До начала военной операции Москвы в этом контексте обсуждался недавно построенный трубопровод "Северный поток — 2", который многие европейские политики воспринимали как политический проект. В то же время власти большинства стран — импортеров топлива из России признают, что оперативно найти альтернативные источники поставок практически невозможно. Так, австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер отмечала, что Австрия будет стремиться к энергонезависимости, но пока она слишком зависит от России. В свою очередь, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страны Евросоюза от российского газа отказаться сейчас не могут.На фоне ужесточения рестрикций Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства на рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком.Позиция Еврокомиссии и стран "Большой семерки" — действующие контракты должны соблюдаться, 97 процентов соглашений предполагают оплату в евро или долларах. Компаниям рекомендовали не соглашаться на требования Москвы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220402/germaniya-1781441613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, санкции в отношении россии, австрия