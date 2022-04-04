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Глава МИД Австрии выступил против газового эмбарго - РИА Новости, 04.04.2022
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Глава МИД Австрии выступил против газового эмбарго
Глава МИД Австрии выступил против газового эмбарго - РИА Новости, 04.04.2022
Глава МИД Австрии выступил против газового эмбарго
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против эмбарго на поставки газа из России. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:31
2022-04-04T18:27
в мире
россия
санкции в отношении россии
австрия
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ВЕНА, 4 апр — РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против эмбарго на поставки газа из России."Мы не должны совершать ошибку, будто бы есть только один путь. У нас имеются другие способы ужесточения санкций, и мы их используем", — сказал он телеканалу OE24.Запрет на покупку российского газа рассматривается как один из способов ужесточения санкций против России из-за ситуации на Украине. До начала военной операции Москвы в этом контексте обсуждался недавно построенный трубопровод "Северный поток — 2", который многие европейские политики воспринимали как политический проект. В то же время власти большинства стран — импортеров топлива из России признают, что оперативно найти альтернативные источники поставок практически невозможно. Так, австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер отмечала, что Австрия будет стремиться к энергонезависимости, но пока она слишком зависит от России. В свою очередь, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страны Евросоюза от российского газа отказаться сейчас не могут.На фоне ужесточения рестрикций Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства на рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком.Позиция Еврокомиссии и стран "Большой семерки" — действующие контракты должны соблюдаться, 97 процентов соглашений предполагают оплату в евро или долларах. Компаниям рекомендовали не соглашаться на требования Москвы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220402/germaniya-1781441613.html
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в мире, россия, санкции в отношении россии, австрия
17:31 04.04.2022 (обновлено: 18:27 04.04.2022)
 
Глава МИД Австрии выступил против газового эмбарго

Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против эмбарго на поставки газа из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская" в Краснодарском крае
Компрессорная станция Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВЕНА, 4 апр — РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против эмбарго на поставки газа из России.
"Мы не должны совершать ошибку, будто бы есть только один путь. У нас имеются другие способы ужесточения санкций, и мы их используем", — сказал он телеканалу OE24.
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Запрет на покупку российского газа рассматривается как один из способов ужесточения санкций против России из-за ситуации на Украине. До начала военной операции Москвы в этом контексте обсуждался недавно построенный трубопровод "Северный поток — 2", который многие европейские политики воспринимали как политический проект.
В то же время власти большинства стран — импортеров топлива из России признают, что оперативно найти альтернативные источники поставок практически невозможно. Так, австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер отмечала, что Австрия будет стремиться к энергонезависимости, но пока она слишком зависит от России. В свою очередь, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страны Евросоюза от российского газа отказаться сейчас не могут.
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На фоне ужесточения рестрикций Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства на рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком.
Позиция Еврокомиссии и стран "Большой семерки" — действующие контракты должны соблюдаться, 97 процентов соглашений предполагают оплату в евро или долларах. Компаниям рекомендовали не соглашаться на требования Москвы.
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В миреРоссияСанкции в отношении РоссииАвстрия
 
 
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