https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781740545.html

ЕС усилит санкции против России, заявила глава МИД Германии

ЕС усилит санкции против России, заявила глава МИД Германии - РИА Новости, 04.04.2022

ЕС усилит санкции против России, заявила глава МИД Германии

Евросоюз значительно усилит санкции в отношении России, Германия внесла ряд предложений в этой связи, заявила на брифинге в Берлине глава МИД ФРГ Анналена... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:09

2022-04-04T17:09

2022-04-04T17:25

в мире

санкции в отношении россии

сергей лавров

владимир путин

германия

сша

россия

евросоюз

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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Евросоюз значительно усилит санкции в отношении России, Германия внесла ряд предложений в этой связи, заявила на брифинге в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы вновь значительно усилим наши санкции как Европейский союз. Германия в этой связи направила в Брюссель целый ряд предложений", - сказала Бербок.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781743772.html

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781662190.html

германия

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, сергей лавров, владимир путин, германия, сша, россия, евросоюз