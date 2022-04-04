https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781740545.html
ЕС усилит санкции против России, заявила глава МИД Германии
ЕС усилит санкции против России, заявила глава МИД Германии - РИА Новости, 04.04.2022
ЕС усилит санкции против России, заявила глава МИД Германии
Евросоюз значительно усилит санкции в отношении России, Германия внесла ряд предложений в этой связи, заявила на брифинге в Берлине глава МИД ФРГ Анналена... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:09
2022-04-04T17:09
2022-04-04T17:25
в мире
санкции в отношении россии
сергей лавров
владимир путин
германия
сша
россия
евросоюз
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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Евросоюз значительно усилит санкции в отношении России, Германия внесла ряд предложений в этой связи, заявила на брифинге в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы вновь значительно усилим наши санкции как Европейский союз. Германия в этой связи направила в Брюссель целый ряд предложений", - сказала Бербок.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781743772.html
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781662190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, сергей лавров, владимир путин, германия, сша, россия, евросоюз
17:09 04.04.2022 (обновлено: 17:25 04.04.2022)
ЕС усилит санкции против России, заявила глава МИД Германии
Глава МИД Германии Бербок заявила, что ЕС значительно усилит санкции против России