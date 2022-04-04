https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781725941.html

Бельгия не будет выступать против санкций на российскую нефть

Бельгия не будет выступать против санкций на российскую нефть - РИА Новости, 04.04.2022

Бельгия не будет выступать против санкций на российскую нефть

Бельгия не будет выступать против санкций, касающихся российской нефти, если они будут предложены, сказал министр финансов страны Винсент ван Петегем... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:21

2022-04-04T16:21

2022-04-04T16:21

еврокомиссия

в мире

бельгия

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Бельгия не будет выступать против санкций, касающихся российской нефти, если они будут предложены, сказал министр финансов страны Винсент ван Петегем журналистам в Люксембурге перед началом встречи Еврогруппы, приезды на которую транслируются службами Еврокомиссии."Я думаю, что мы должны посмотреть, что предложит Еврокомиссия. Однако для моей страны, Бельгии, мы определенно не будем против такой меры", - ответил он на вопрос, нужно ли, чтобы новый пакет санкций ЕС включал российскую нефть.Министр также считает, что ЕС стоит ускорить процесс формирования пятого пакета санкций против России.

https://ria.ru/20220403/nelegaly-1781569524.html

бельгия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еврокомиссия, в мире, бельгия, россия, санкции в отношении россии