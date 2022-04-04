https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781725941.html
Бельгия не будет выступать против санкций на российскую нефть
Бельгия не будет выступать против санкций на российскую нефть - РИА Новости, 04.04.2022
Бельгия не будет выступать против санкций на российскую нефть
Бельгия не будет выступать против санкций, касающихся российской нефти, если они будут предложены, сказал министр финансов страны Винсент ван Петегем... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:21
2022-04-04T16:21
2022-04-04T16:21
еврокомиссия
в мире
бельгия
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139596/22/1395962266_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8df39396b259a7e46945a504432126b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Бельгия не будет выступать против санкций, касающихся российской нефти, если они будут предложены, сказал министр финансов страны Винсент ван Петегем журналистам в Люксембурге перед началом встречи Еврогруппы, приезды на которую транслируются службами Еврокомиссии."Я думаю, что мы должны посмотреть, что предложит Еврокомиссия. Однако для моей страны, Бельгии, мы определенно не будем против такой меры", - ответил он на вопрос, нужно ли, чтобы новый пакет санкций ЕС включал российскую нефть.Министр также считает, что ЕС стоит ускорить процесс формирования пятого пакета санкций против России.
https://ria.ru/20220403/nelegaly-1781569524.html
бельгия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139596/22/1395962266_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_15a74598f74fa419f97249b7c0f8f21a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, в мире, бельгия, россия, санкции в отношении россии
Бельгия не будет выступать против санкций на российскую нефть
Министр финансов Бельгии ван Петегем: Брюссель поддержит санкции на российскую нефть