Рейтинг@Mail.ru
Бельгия не будет выступать против санкций на российскую нефть - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781725941.html
Бельгия не будет выступать против санкций на российскую нефть
Бельгия не будет выступать против санкций на российскую нефть - РИА Новости, 04.04.2022
Бельгия не будет выступать против санкций на российскую нефть
Бельгия не будет выступать против санкций, касающихся российской нефти, если они будут предложены, сказал министр финансов страны Винсент ван Петегем... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:21
2022-04-04T16:21
еврокомиссия
в мире
бельгия
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139596/22/1395962266_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8df39396b259a7e46945a504432126b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Бельгия не будет выступать против санкций, касающихся российской нефти, если они будут предложены, сказал министр финансов страны Винсент ван Петегем журналистам в Люксембурге перед началом встречи Еврогруппы, приезды на которую транслируются службами Еврокомиссии."Я думаю, что мы должны посмотреть, что предложит Еврокомиссия. Однако для моей страны, Бельгии, мы определенно не будем против такой меры", - ответил он на вопрос, нужно ли, чтобы новый пакет санкций ЕС включал российскую нефть.Министр также считает, что ЕС стоит ускорить процесс формирования пятого пакета санкций против России.
https://ria.ru/20220403/nelegaly-1781569524.html
бельгия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139596/22/1395962266_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_15a74598f74fa419f97249b7c0f8f21a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
еврокомиссия, в мире, бельгия, россия, санкции в отношении россии
16:21 04.04.2022
 
Бельгия не будет выступать против санкций на российскую нефть

Министр финансов Бельгии ван Петегем: Брюссель поддержит санкции на российскую нефть

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЗдание на Биржевой площади в Брюсселе
Здание на Биржевой площади в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Здание на Биржевой площади в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Бельгия не будет выступать против санкций, касающихся российской нефти, если они будут предложены, сказал министр финансов страны Винсент ван Петегем журналистам в Люксембурге перед началом встречи Еврогруппы, приезды на которую транслируются службами Еврокомиссии.
"Я думаю, что мы должны посмотреть, что предложит Еврокомиссия. Однако для моей страны, Бельгии, мы определенно не будем против такой меры", - ответил он на вопрос, нужно ли, чтобы новый пакет санкций ЕС включал российскую нефть.
Министр также считает, что ЕС стоит ускорить процесс формирования пятого пакета санкций против России.
Акция протеста нелегалов из стран Африки в Бельгии - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 20:13
Нелегалы из Африки в Бельгии потребовали отношения не хуже, чем к украинцам
 
ЕврокомиссияВ миреБельгияРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала