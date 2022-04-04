https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781672232.html

Молдавия не будет помогать России обходить западные санкции

Молдавия не будет помогать России обходить западные санкции - РИА Новости, 04.04.2022

Молдавия не будет помогать России обходить западные санкции

Молдавия не позволит, чтобы Россия пыталась обойти западные санкции через молдавскую банковскую систему или путем реэкспорта российских товаров, заявила на... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:31

2022-04-04T13:31

2022-04-04T13:31

в мире

россия

молдавия

луганская народная республика

владимир путин

дмитрий песков

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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Молдавия не позволит, чтобы Россия пыталась обойти западные санкции через молдавскую банковскую систему или путем реэкспорта российских товаров, заявила на пресс-конференции президент республики Майя Санду."Я знаю, что есть много обсуждения вокруг санкций, нет риска, чтобы Россия смогла обойти санкции через молдавскую банковскую систему, мы также не позволим реэкспорт российских товаров через Молдавию. Мы внимательно следим за этим", - сказала Санду.По ее словам, у Молдавии и РФ есть три основных направления экономических отношений. Сотрудничество в финансовой сфере фактически приостановлено, поскольку банки в Молдавии, подавляющее большинство которых имеют иностранный капитал и руководство за рубежом, соблюдают все ограничения, внедренные международными финансовыми организациями против России. Экспорт в Россию и так уменьшился, поскольку есть физическое препятствие из-за российской военной операции на Украине."Еще одним аспектом экономических отношений с Россией является закупка газа, у нас есть всего один поставщик, мы не можем отказаться от закупки газа у РФ и мы не единственная страна в таком положении", - добавила Санду.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Молдавия официально не стала поддерживать антироссийские санкции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/es-1781671945.html

https://ria.ru/20220325/sandu-1780173374.html

россия

молдавия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, молдавия, луганская народная республика, владимир путин, дмитрий песков