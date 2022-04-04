https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781670839.html
Адвокат предположил, кого могут судить за исполнение санкций против России
Адвокат предположил, кого могут судить за исполнение санкций против России - РИА Новости, 04.04.2022
Адвокат предположил, кого могут судить за исполнение санкций против России
Привлекать к ответственности за исполнение иностранных санкций в России могут самый широкий круг лиц, в том числе руководителей иностранных компаний, считает... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:26
2022-04-04T13:26
2022-04-04T13:26
россия
госдума рф
совет федерации рф
общество
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Привлекать к ответственности за исполнение иностранных санкций в России могут самый широкий круг лиц, в том числе руководителей иностранных компаний, считает адвокат Алексей Михальчик.Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Верховный суд поддержал предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. Сенаторы и депутаты завершили работу над поправками и рассчитывают на их оперативное рассмотрение в Госдуме, добавил он."Пока законопроект не принят и конкретные нормы не опубликованы, остается вопрос неопределенности. Теоретически, речь может идти скорее о неких иностранных компаниях, которым запрещено взаимодействовать с российскими контрагентами. Вопрос - отделят ли руководящих лиц от простых сотрудников", - сказал РИА Новости адвокат.Он напомнил, что есть составы преступлений с определенными субъектами, например, по некоторым можно привлекать только госслужащих или должностных лиц."Если будет такое выделение, то число привлеченных лиц будет ограничено. Если нет, то, по идее, могут привлечь любое лицо, совершившее такое преступление. В последнее время расширилась практика применения экстерриториального принципа, то есть возбуждения дел против лиц, находящихся не в России, но в отношении россиян. Если расширительное толкование будет заложено в проект, то теоретически могут возбудить уголовное дело против руководителя компании Meta* и других. Мы можем получить "резиновую" статью, которая будет широко применяться", - сказал Михальчик.При этом запросы экстрадицию по этой статье, даже в отношении россиян, удовлетворяться не будут, полагает адвокат.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220404/blokirovka-1781656770.html
https://ria.ru/20220404/zakonoproekt-1781663822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, совет федерации рф, общество, санкции, санкции в отношении россии
Адвокат предположил, кого могут судить за исполнение санкций против России
Адвокат Михальчик: глав иностранных компаний могут судить за исполнение санкций
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Привлекать к ответственности за исполнение иностранных санкций в России могут самый широкий круг лиц, в том числе руководителей иностранных компаний, считает адвокат Алексей Михальчик.
Ранее председатель комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству Андрей Клишас
заявил, что Верховный суд поддержал предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России
. Сенаторы и депутаты завершили работу над поправками и рассчитывают на их оперативное рассмотрение в Госдуме
, добавил он.
"Пока законопроект не принят и конкретные нормы не опубликованы, остается вопрос неопределенности. Теоретически, речь может идти скорее о неких иностранных компаниях, которым запрещено взаимодействовать с российскими контрагентами. Вопрос - отделят ли руководящих лиц от простых сотрудников", - сказал РИА Новости адвокат.
Он напомнил, что есть составы преступлений с определенными субъектами, например, по некоторым можно привлекать только госслужащих или должностных лиц.
"Если будет такое выделение, то число привлеченных лиц будет ограничено. Если нет, то, по идее, могут привлечь любое лицо, совершившее такое преступление. В последнее время расширилась практика применения экстерриториального принципа, то есть возбуждения дел против лиц, находящихся не в России, но в отношении россиян. Если расширительное толкование будет заложено в проект, то теоретически могут возбудить уголовное дело против руководителя компании Meta* и других. Мы можем получить "резиновую" статью, которая будет широко применяться", - сказал Михальчик.
При этом запросы экстрадицию по этой статье, даже в отношении россиян, удовлетворяться не будут, полагает адвокат.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.