https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781667262.html
Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов
Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов - РИА Новости, 04.04.2022
Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов
Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов, заявила в понедельник министр иностранных дел страны Нанаиа Махута. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:10
2022-04-04T13:10
2022-04-04T13:10
россия
новая зеландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f507a74150880444c416943ed9c94aa3.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов, заявила в понедельник министр иностранных дел страны Нанаиа Махута.Как говорится в заявлении министра, опубликованном на ее странице на сайте новозеландского кабмина, "правительство (Новой Зеландии) одобрило санкции против еще 36 лиц, все из которых представляют собой российских олигархов или их близких родственников с тесными связями" с российскими властями.По словам Махуты, в санкционный список попали "богатейшие деловые люди, а также председатели и директора некоторых крупнейших российских компаний"."Они не смогут ездить в Аотеароа - Новую Зеландию, распоряжаться здесь активами, использовать наши финансовые системы, чтобы избегать санкции, введенные другими странами", - сообщила Махута.Она напомнила, что это уже второй пакет санкций Новой Зеландии против России после того, как три недели назад в "черный список" были занесены 19 лиц, в том числе президент РФ, члены Совета национальной безопасности. Запрет на посещение Новой Зеландии был введен для 364 россиян."Дополнительные меры будут приняты в предстоящие недели", - сообщила Махута.
https://ria.ru/20220403/golod-1781562127.html
https://ria.ru/20220404/pribyl-1781589739.html
россия
новая зеландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2562156cc2de18ddde2be8b8ef28d0b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новая зеландия, в мире
Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов
Глава МИД Махута: Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов