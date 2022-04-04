Рейтинг@Mail.ru
Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781667262.html
Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов
Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов - РИА Новости, 04.04.2022
Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов
Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов, заявила в понедельник министр иностранных дел страны Нанаиа Махута. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:10
2022-04-04T13:10
россия
новая зеландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f507a74150880444c416943ed9c94aa3.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов, заявила в понедельник министр иностранных дел страны Нанаиа Махута.Как говорится в заявлении министра, опубликованном на ее странице на сайте новозеландского кабмина, "правительство (Новой Зеландии) одобрило санкции против еще 36 лиц, все из которых представляют собой российских олигархов или их близких родственников с тесными связями" с российскими властями.По словам Махуты, в санкционный список попали "богатейшие деловые люди, а также председатели и директора некоторых крупнейших российских компаний"."Они не смогут ездить в Аотеароа - Новую Зеландию, распоряжаться здесь активами, использовать наши финансовые системы, чтобы избегать санкции, введенные другими странами", - сообщила Махута.Она напомнила, что это уже второй пакет санкций Новой Зеландии против России после того, как три недели назад в "черный список" были занесены 19 лиц, в том числе президент РФ, члены Совета национальной безопасности. Запрет на посещение Новой Зеландии был введен для 364 россиян."Дополнительные меры будут приняты в предстоящие недели", - сообщила Махута.
https://ria.ru/20220403/golod-1781562127.html
https://ria.ru/20220404/pribyl-1781589739.html
россия
новая зеландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2562156cc2de18ddde2be8b8ef28d0b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новая зеландия, в мире
13:10 04.04.2022
 
Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов

Глава МИД Махута: Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов, заявила в понедельник министр иностранных дел страны Нанаиа Махута.
Как говорится в заявлении министра, опубликованном на ее странице на сайте новозеландского кабмина, "правительство (Новой Зеландии) одобрило санкции против еще 36 лиц, все из которых представляют собой российских олигархов или их близких родственников с тесными связями" с российскими властями.
Сбор урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 18:45
Европейцев предупредили о голоде из-за антироссийских санкций
По словам Махуты, в санкционный список попали "богатейшие деловые люди, а также председатели и директора некоторых крупнейших российских компаний".
"Они не смогут ездить в Аотеароа - Новую Зеландию, распоряжаться здесь активами, использовать наши финансовые системы, чтобы избегать санкции, введенные другими странами", - сообщила Махута.
Она напомнила, что это уже второй пакет санкций Новой Зеландии против России после того, как три недели назад в "черный список" были занесены 19 лиц, в том числе президент РФ, члены Совета национальной безопасности. Запрет на посещение Новой Зеландии был введен для 364 россиян.
"Дополнительные меры будут приняты в предстоящие недели", - сообщила Махута.
Москва - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
02:20
Bloomberg предрек России рекордную прибыль в условиях санкций
 
РоссияНовая ЗеландияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала