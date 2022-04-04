https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781667262.html

Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов

Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов - РИА Новости, 04.04.2022

Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов

Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов, заявила в понедельник министр иностранных дел страны Нанаиа Махута. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:10

2022-04-04T13:10

2022-04-04T13:10

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новая зеландия

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов, заявила в понедельник министр иностранных дел страны Нанаиа Махута.Как говорится в заявлении министра, опубликованном на ее странице на сайте новозеландского кабмина, "правительство (Новой Зеландии) одобрило санкции против еще 36 лиц, все из которых представляют собой российских олигархов или их близких родственников с тесными связями" с российскими властями.По словам Махуты, в санкционный список попали "богатейшие деловые люди, а также председатели и директора некоторых крупнейших российских компаний"."Они не смогут ездить в Аотеароа - Новую Зеландию, распоряжаться здесь активами, использовать наши финансовые системы, чтобы избегать санкции, введенные другими странами", - сообщила Махута.Она напомнила, что это уже второй пакет санкций Новой Зеландии против России после того, как три недели назад в "черный список" были занесены 19 лиц, в том числе президент РФ, члены Совета национальной безопасности. Запрет на посещение Новой Зеландии был введен для 364 россиян."Дополнительные меры будут приняты в предстоящие недели", - сообщила Махута.

https://ria.ru/20220403/golod-1781562127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, новая зеландия, в мире