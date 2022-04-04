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Новые санкции против России согласуют в ближайшие дни, заявили в Берлине - РИА Новости, 04.04.2022
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Новые санкции против России согласуют в ближайшие дни, заявили в Берлине
Новые санкции против России согласуют в ближайшие дни, заявили в Берлине - РИА Новости, 04.04.2022
Новые санкции против России согласуют в ближайшие дни, заявили в Берлине
Берлин будет обсуждать новые санкции против РФ с партнерами, они будут согласованы в ближайшие дни, заявил заместитель официального представителя правительства... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:40
2022-04-04T15:45
в мире
германия
санкции в отношении россии
роберт хабек
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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Берлин будет обсуждать новые санкции против РФ с партнерами, они будут согласованы в ближайшие дни, заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что санкции могут быть подготовлены уже на текущей неделе."Будут обсуждаться дальнейшие санкции, и они будут приняты в предстоящие дни", - заявил Бюхнер на брифинге в понедельник.На просьбу уточнить, будут ли новые санкции включать эмбарго на поставку газа из России, он заявил: "Новые санкции будут, детали я не комментирую".
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в мире, германия, санкции в отношении россии, роберт хабек
12:40 04.04.2022 (обновлено: 15:45 04.04.2022)
 
Новые санкции против России согласуют в ближайшие дни, заявили в Берлине

Правительство Германии: новые санкции против России согласуют в ближайшие дни

© AP Photo / Markus SchreiberГерманский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Германский бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Берлин будет обсуждать новые санкции против РФ с партнерами, они будут согласованы в ближайшие дни, заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что санкции могут быть подготовлены уже на текущей неделе.
"Будут обсуждаться дальнейшие санкции, и они будут приняты в предстоящие дни", - заявил Бюхнер на брифинге в понедельник.
На просьбу уточнить, будут ли новые санкции включать эмбарго на поставку газа из России, он заявил: "Новые санкции будут, детали я не комментирую".
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
14:19В мире
Новая Зеландия вводит второй пакет антироссийских санкций
 
В миреГерманияСанкции в отношении РоссииРоберт Хабек
 
 
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