https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781658709.html
Новые санкции против России согласуют в ближайшие дни, заявили в Берлине
Новые санкции против России согласуют в ближайшие дни, заявили в Берлине - РИА Новости, 04.04.2022
Новые санкции против России согласуют в ближайшие дни, заявили в Берлине
Берлин будет обсуждать новые санкции против РФ с партнерами, они будут согласованы в ближайшие дни, заявил заместитель официального представителя правительства... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:40
2022-04-04T12:40
2022-04-04T15:45
в мире
германия
санкции в отношении россии
роберт хабек
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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Берлин будет обсуждать новые санкции против РФ с партнерами, они будут согласованы в ближайшие дни, заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что санкции могут быть подготовлены уже на текущей неделе."Будут обсуждаться дальнейшие санкции, и они будут приняты в предстоящие дни", - заявил Бюхнер на брифинге в понедельник.На просьбу уточнить, будут ли новые санкции включать эмбарго на поставку газа из России, он заявил: "Новые санкции будут, детали я не комментирую".
https://radiosputnik.ria.ru/20220404/sanktsii-1781687013.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, санкции в отношении россии, роберт хабек
12:40 04.04.2022 (обновлено: 15:45 04.04.2022)
Новые санкции против России согласуют в ближайшие дни, заявили в Берлине
Правительство Германии: новые санкции против России согласуют в ближайшие дни