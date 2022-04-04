https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781658709.html

Новые санкции против России согласуют в ближайшие дни, заявили в Берлине

Новые санкции против России согласуют в ближайшие дни, заявили в Берлине - РИА Новости, 04.04.2022

Новые санкции против России согласуют в ближайшие дни, заявили в Берлине

Берлин будет обсуждать новые санкции против РФ с партнерами, они будут согласованы в ближайшие дни, заявил заместитель официального представителя правительства... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:40

2022-04-04T12:40

2022-04-04T15:45

в мире

германия

санкции в отношении россии

роберт хабек

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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Берлин будет обсуждать новые санкции против РФ с партнерами, они будут согласованы в ближайшие дни, заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что санкции могут быть подготовлены уже на текущей неделе."Будут обсуждаться дальнейшие санкции, и они будут приняты в предстоящие дни", - заявил Бюхнер на брифинге в понедельник.На просьбу уточнить, будут ли новые санкции включать эмбарго на поставку газа из России, он заявил: "Новые санкции будут, детали я не комментирую".

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/sanktsii-1781687013.html

германия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, санкции в отношении россии, роберт хабек