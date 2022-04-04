https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781652554.html

В Берлине анонсировали новые санкции против России на этой неделе

В Берлине анонсировали новые санкции против России на этой неделе - РИА Новости, 04.04.2022

В Берлине анонсировали новые санкции против России на этой неделе

Новые санкции против России после сообщений из украинской Бучи могут быть подготовлены уже на текущей неделе, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:17

2022-04-04T12:17

2022-04-04T12:26

санкции в отношении россии

в мире

германия

роберт хабек

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Новые санкции против России после сообщений из украинской Бучи могут быть подготовлены уже на текущей неделе, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек. О намерении ввести новые санкции заявляли ранее и Хабек, и главы минфина и МИД Германии."Консультации в последние недели дают хорошее понимание, как далеко мы можем зайти. Я убежден, мы можно сделать еще очень многое. Мы видели, насколько эффективны санкции, мы видели, где есть возможные пути обхода (санкций), мы видели, какие дальнейшие технологические продукты мы можем прекратить поставлять, чтобы далее дестабилизировать и ослабить российскую экономику. Я исхожу из того, что уже на этой неделе это будет обновлено в пятом санкционной пакете", - заявил он на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос, о каких санкциях может идти речь.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781635711.html

https://ria.ru/20220404/sannktsii-1781588795.html

германия

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, германия, роберт хабек, россия, украина, ситуация в днр и лнр