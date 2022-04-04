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Медведев прокомментировал идею Моравецкого наложить санкции на членов ЕР - РИА Новости, 04.04.2022
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Медведев прокомментировал идею Моравецкого наложить санкции на членов ЕР
Медведев прокомментировал идею Моравецкого наложить санкции на членов ЕР - РИА Новости, 04.04.2022
Медведев прокомментировал идею Моравецкого наложить санкции на членов ЕР
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер Польши Матеуш Моравецкий, предложивший наложить санкции на членов... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:50
2022-04-04T12:45
политика
олег осипов
владимир путин
россия
сша
москва
единая россия
евросоюз
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер Польши Матеуш Моравецкий, предложивший наложить санкции на членов ЕР, "слетел с катушек" на почве русофобии, и предложил подумать о симметричном ответе против всех членов польской партии "Право и справедливость" (PiS).Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве в понедельник сообщил, что Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов партии "Единая Россия"."В ответ на инициативу окончательно слетевшего с катушек на почве русофобии польского псевдопремьера Моравецкого, предложившего ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия", можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием PiS. Заодно всех негодяев в Польше перечислим поименно", - привел слова Медведева помощник зампредседателя Совбеза Олег Осипов.По состоянию на конец 2021 года в "Единой России" состояли более 2,3 миллиона человек.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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политика, олег осипов, владимир путин, россия, сша, москва, единая россия, евросоюз, санкции в отношении россии
11:50 04.04.2022 (обновлено: 12:45 04.04.2022)
 
Медведев прокомментировал идею Моравецкого наложить санкции на членов ЕР

Председатель "ЕР" Медведев об идее Моравцкого: можно подумать о санкциях против членов PiS

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер Польши Матеуш Моравецкий, предложивший наложить санкции на членов ЕР, "слетел с катушек" на почве русофобии, и предложил подумать о симметричном ответе против всех членов польской партии "Право и справедливость" (PiS).
Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве в понедельник сообщил, что Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов партии "Единая Россия".
Флаги Евросоюза и Польши - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
10:46
Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов "Единой России"
"В ответ на инициативу окончательно слетевшего с катушек на почве русофобии польского псевдопремьера Моравецкого, предложившего ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия", можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием PiS. Заодно всех негодяев в Польше перечислим поименно", - привел слова Медведева помощник зампредседателя Совбеза Олег Осипов.
По состоянию на конец 2021 года в "Единой России" состояли более 2,3 миллиона человек.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
Верховный суд России - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
07:44
ВС поддержал предложения об ответственности за исполнение санкций в России
 
ПолитикаОлег ОсиповВладимир ПутинРоссияСШАМоскваЕдиная РоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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