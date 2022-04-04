https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781635711.html

Премьер Польши назвал Германию главным тормозом санкций против России

Премьер Польши назвал Германию главным тормозом санкций против России - РИА Новости, 04.04.2022

Премьер Польши назвал Германию главным тормозом санкций против России

Позиция Берлина не позволяет ввести самые суровые санкции против России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:17

2022-04-04T11:17

2022-04-04T12:36

виктор орбан

сергей лавров

дмитрий песков

германия

сша

евросоюз

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

ВАРШАВА, 4 апр — РИА Новости. Позиция Берлина не позволяет ввести самые суровые санкции против России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.При этом он опроверг мнение о том, что антироссийские санкции не поддерживает премьер Венгрии Виктор Орбан.Он призвал наложить "решительные санкции на российское общество" и запретить выдавать россиянам любые визы, кроме гуманитарных. По его мнению, визы должны получать только те, кто хочет покинуть Россию.Запад после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины ввел несколько раундов новых экономических санкций. В Кремле новые ограничения назвали серьезными, но отметили, что Россия готовилась к ним заранее.Владимир Путин подчеркнул, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказались работать с Москвой, сделали это под политическим давлением.

https://ria.ru/20220404/pribyl-1781589739.html

https://ria.ru/20220403/golod-1781562127.html

германия

сша

россия

польша

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

виктор орбан, сергей лавров, дмитрий песков, германия, сша, евросоюз, россия, в мире, польша, матеуш моравецкий, венгрия