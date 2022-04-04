11:17 04.04.2022 (обновлено: 12:36 04.04.2022)
Премьер Польши назвал Германию главным тормозом санкций против России
Премьер Польши Моравецкий назвал Германию главным тормозом новых санкций против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
ВАРШАВА, 4 апр — РИА Новости. Позиция Берлина не позволяет ввести самые суровые санкции против России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.
"В Европе ситуация очень простая. Все видно на саммитах. Германия — главный тормоз очень решительных санкций", — сказал политик.
При этом он опроверг мнение о том, что антироссийские санкции не поддерживает премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Орбан не тормозил санкций. Главные тормозящие — это крупные страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого. Главные тормозящие — крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы", — продолжил Моравецкий.
Он призвал наложить "решительные санкции на российское общество" и запретить выдавать россиянам любые визы, кроме гуманитарных. По его мнению, визы должны получать только те, кто хочет покинуть Россию.
Запад после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины ввел несколько раундов новых экономических санкций. В Кремле новые ограничения назвали серьезными, но отметили, что Россия готовилась к ним заранее.
Владимир Путин подчеркнул, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказались работать с Москвой, сделали это под политическим давлением.