Рейтинг@Mail.ru
Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов "Единой России" - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781627667.html
Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов "Единой России"
Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов "Единой России" - РИА Новости, 04.04.2022
Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов "Единой России"
Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов партии "Единая Россия", сообщил на пресс-конференции в Варшаве польский премьер Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:46
2022-04-04T11:49
в мире
польша
евросоюз
единая россия
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587554527_0:0:2690:1513_1920x0_80_0_0_5fba65a2ac7db661515ee4c997d41a1a.jpg
ВАРШАВА, 4 апр — РИА Новости. Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов партии "Единая Россия", сообщил на пресс-конференции в Варшаве польский премьер Матеуш Моравецкий."На последнем Европейском совете мы предложили также санкции в отношении всех членов партии "Единая Россия" — партии Путина. Не только он ответственный — все несут ответственность: и те, кто молчит, и те, кто поддерживает Путина", — сказал он.По состоянию на конец 2021 года в "Единой России" состояли более 2,3 миллиона человек.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220403/moravetskiy-1781574310.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587554527_0:0:2690:2019_1920x0_80_0_0_fa8139ad9aaf8a172f8cf0a821a5cc1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, евросоюз, единая россия, россия, санкции в отношении россии
10:46 04.04.2022 (обновлено: 11:49 04.04.2022)
 
Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов "Единой России"

Премьер Польши Моравецкий предложил ЕС наложить санкции на всех членов "Единой России"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Польши
Флаги Евросоюза и Польши - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги Евросоюза и Польши
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 апр — РИА Новости. Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов партии "Единая Россия", сообщил на пресс-конференции в Варшаве польский премьер Матеуш Моравецкий.
"На последнем Европейском совете мы предложили также санкции в отношении всех членов партии "Единая Россия" — партии Путина. Не только он ответственный — все несут ответственность: и те, кто молчит, и те, кто поддерживает Путина", — сказал он.
По состоянию на конец 2021 года в "Единой России" состояли более 2,3 миллиона человек.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 21:32
Премьер Польши потребовал срочного созыва Евросовета в связи с Украиной
 
В миреПольшаЕвросоюзЕдиная РоссияРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала