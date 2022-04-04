https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781627667.html

Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов "Единой России"

Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов "Единой России" - РИА Новости, 04.04.2022

Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов "Единой России"

Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов партии "Единая Россия", сообщил на пресс-конференции в Варшаве польский премьер Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:46

2022-04-04T10:46

2022-04-04T11:49

в мире

польша

евросоюз

единая россия

россия

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 4 апр — РИА Новости. Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов партии "Единая Россия", сообщил на пресс-конференции в Варшаве польский премьер Матеуш Моравецкий."На последнем Европейском совете мы предложили также санкции в отношении всех членов партии "Единая Россия" — партии Путина. Не только он ответственный — все несут ответственность: и те, кто молчит, и те, кто поддерживает Путина", — сказал он.По состоянию на конец 2021 года в "Единой России" состояли более 2,3 миллиона человек.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220403/moravetskiy-1781574310.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, евросоюз, единая россия, россия, санкции в отношении россии