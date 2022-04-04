https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781616830.html

Макрон, говоря о новых санкциях против России, упомянул нефть и уголь

Макрон, говоря о новых санкциях против России, упомянул нефть и уголь - РИА Новости, 04.04.2022

Макрон, говоря о новых санкциях против России, упомянул нефть и уголь

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что новые санкции против России могут касаться ограничения поставок нефти и угля."Мы примем индивидуальные... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T09:58

2022-04-04T09:58

2022-04-04T10:16

экономика

санкции в отношении россии

франция

эммануэль макрон

россия

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ПАРИЖ, 4 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что новые санкции против России могут касаться ограничения поставок нефти и угля."Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности нефти и угля", - сказал Макрон в эфире радиостанции France Inter. Отвечая на вопрос, могут ли быть полностью прекращены поставки нефти и угля из РФ, французский лидер заявил: "Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций". "В ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне. Во всяком случае это мое желание", - добавил Макрон.

https://ria.ru/20220403/embargo-1781576597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, санкции в отношении россии, франция, эммануэль макрон, россия