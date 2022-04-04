09:58 04.04.2022 (обновлено: 10:16 04.04.2022)
Макрон, говоря о новых санкциях против России, упомянул нефть и уголь
Президент Франции Макрон в контексте новых санкций против России упомянул нефть и уголь
Президент Франции Эммануэль Макрон
ПАРИЖ, 4 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что новые санкции против России могут касаться ограничения поставок нефти и угля.
"Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности нефти и угля", - сказал Макрон в эфире радиостанции France Inter.
Отвечая на вопрос, могут ли быть полностью прекращены поставки нефти и угля из РФ, французский лидер заявил: "Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций".
"Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности нефти и угля", - сказал Макрон в эфире радиостанции France Inter.
Отвечая на вопрос, могут ли быть полностью прекращены поставки нефти и угля из РФ, французский лидер заявил: "Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций".
"В ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне. Во всяком случае это мое желание", - добавил Макрон.