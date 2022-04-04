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Макрон, говоря о новых санкциях против России, упомянул нефть и уголь - РИА Новости, 04.04.2022
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Макрон, говоря о новых санкциях против России, упомянул нефть и уголь
Макрон, говоря о новых санкциях против России, упомянул нефть и уголь - РИА Новости, 04.04.2022
Макрон, говоря о новых санкциях против России, упомянул нефть и уголь
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что новые санкции против России могут касаться ограничения поставок нефти и угля."Мы примем индивидуальные... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T09:58
2022-04-04T10:16
экономика
санкции в отношении россии
франция
эммануэль макрон
россия
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ПАРИЖ, 4 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что новые санкции против России могут касаться ограничения поставок нефти и угля."Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности нефти и угля", - сказал Макрон в эфире радиостанции France Inter. Отвечая на вопрос, могут ли быть полностью прекращены поставки нефти и угля из РФ, французский лидер заявил: "Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций". "В ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне. Во всяком случае это мое желание", - добавил Макрон.
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экономика, санкции в отношении россии, франция, эммануэль макрон, россия
09:58 04.04.2022 (обновлено: 10:16 04.04.2022)
 
Макрон, говоря о новых санкциях против России, упомянул нефть и уголь

Президент Франции Макрон в контексте новых санкций против России упомянул нефть и уголь

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 4 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что новые санкции против России могут касаться ограничения поставок нефти и угля.

"Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности нефти и угля", - сказал Макрон в эфире радиостанции France Inter.
Отвечая на вопрос, могут ли быть полностью прекращены поставки нефти и угля из РФ, французский лидер заявил: "Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций".
"В ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне. Во всяком случае это мое желание", - добавил Макрон.
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ЭкономикаСанкции в отношении РоссииФранцияЭммануэль МакронРоссия
 
 
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