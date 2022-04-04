https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781615134.html

Макрон заявил, что поддерживает введение новых санкций против России

Макрон заявил, что поддерживает введение новых санкций против России - РИА Новости, 04.04.2022

Макрон заявил, что поддерживает введение новых санкций против России

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций против России, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T09:46

2022-04-04T09:46

2022-04-04T11:48

в мире

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 4 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций против России, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля."Я думаю, что то, что произошло в (украинской) Буче, обязывает нас ввести новый пакет санкций и очень четкие меры. Мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами. Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности нефти и угля", - сказал Макрон в эфире радиостанции France Inter.Отвечая на вопрос, могут ли быть полностью прекращены поставки нефти и угля из РФ, французский лидер заявил: "Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций"."В ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне. Во всяком случае это мое желание", - добавил Макрон.В Минобороны РФ ранее назвали опубликованные киевским режимом фотографии и видео из Бучи "очередной провокацией".

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/kisida-1781608089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, эммануэль макрон, россия