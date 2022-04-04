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Макрон заявил, что поддерживает введение новых санкций против России - РИА Новости, 04.04.2022
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Макрон заявил, что поддерживает введение новых санкций против России
Макрон заявил, что поддерживает введение новых санкций против России - РИА Новости, 04.04.2022
Макрон заявил, что поддерживает введение новых санкций против России
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций против России, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T09:46
2022-04-04T11:48
в мире
франция
эммануэль макрон
россия
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ПАРИЖ, 4 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций против России, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля."Я думаю, что то, что произошло в (украинской) Буче, обязывает нас ввести новый пакет санкций и очень четкие меры. Мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами. Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности нефти и угля", - сказал Макрон в эфире радиостанции France Inter.Отвечая на вопрос, могут ли быть полностью прекращены поставки нефти и угля из РФ, французский лидер заявил: "Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций"."В ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне. Во всяком случае это мое желание", - добавил Макрон.В Минобороны РФ ранее назвали опубликованные киевским режимом фотографии и видео из Бучи "очередной провокацией".
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в мире, франция, эммануэль макрон, россия
09:46 04.04.2022 (обновлено: 11:48 04.04.2022)
 
Макрон заявил, что поддерживает введение новых санкций против России

Президент Франции Макрон призвал ввести ограничения на поставки нефти и угля из России

© AFP 2022 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции France Inter
Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции France Inter - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций против России, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля.
"Я думаю, что то, что произошло в (украинской) Буче, обязывает нас ввести новый пакет санкций и очень четкие меры. Мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами. Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности нефти и угля", - сказал Макрон в эфире радиостанции France Inter.
Отвечая на вопрос, могут ли быть полностью прекращены поставки нефти и угля из РФ, французский лидер заявил: "Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций".
"В ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне. Во всяком случае это мое желание", - добавил Макрон.
В Минобороны РФ ранее назвали опубликованные киевским режимом фотографии и видео из Бучи "очередной провокацией".
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
08:13В мире
Японский премьер не исключил ужесточения антироссийских санкций
 
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