https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781603567.html

ВС поддержал предложения об ответственности за исполнение санкций в России

ВС поддержал предложения об ответственности за исполнение санкций в России - РИА Новости, 04.04.2022

ВС поддержал предложения об ответственности за исполнение санкций в России

Верховный суд поддержал поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие наказание за исполнение санкций на территории России, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T07:44

2022-04-04T07:44

2022-04-04T17:46

россия

москва

андрей клишас

общество

санкции

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Верховный суд поддержал поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие наказание за исполнение санкций на территории России, сообщил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Накануне сенатор рассказал, что группа депутатов завершила работу над соответствующим законопроектом и 4 апреля внесет его в Госдуму.О разработке поправок к Уголовному кодексу ранее говорил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По его словам, есть случаи, когда российские компании, в том числе с государственным участием, отказываются работать с подсанкционными банками и предприятиями под предлогом того, что сами рискуют попасть под ограничительные меры. Такие факты, заявил Турчак, следует расценивать как косвенное свидетельство поддержки санкций, поэтому требуется ввести жесткую, в том числе уголовную ответственность для подобных компаний и их руководителей.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения в основном направлены против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе стали чаще звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Некоторые бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий в себя порядка сотни инициатив. Объем его финансирования составит примерно триллион рублей.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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россия, москва, андрей клишас, общество, санкции