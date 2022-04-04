07:44 04.04.2022 (обновлено: 17:46 04.04.2022)
ВС поддержал предложения об ответственности за исполнение санкций в России
Клишас: Верховный суд поддержал предложения об ответственности за исполнение санкций
Верховный суд России. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Верховный суд поддержал поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие наказание за исполнение санкций на территории России, сообщил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России", — написал он.
Накануне сенатор рассказал, что группа депутатов завершила работу над соответствующим законопроектом и 4 апреля внесет его в Госдуму.
О разработке поправок к Уголовному кодексу ранее говорил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По его словам, есть случаи, когда российские компании, в том числе с государственным участием, отказываются работать с подсанкционными банками и предприятиями под предлогом того, что сами рискуют попасть под ограничительные меры. Такие факты, заявил Турчак, следует расценивать как косвенное свидетельство поддержки санкций, поэтому требуется ввести жесткую, в том числе уголовную ответственность для подобных компаний и их руководителей.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения в основном направлены против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе стали чаще звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Некоторые бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий в себя порядка сотни инициатив. Объем его финансирования составит примерно триллион рублей.