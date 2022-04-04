https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781591615.html

ЕС обсудит новые санкции против России в среду, пишет Financial Times

ЕС обсудит новые санкции против России в среду, пишет Financial Times - РИА Новости, 04.04.2022

ЕС обсудит новые санкции против России в среду, пишет Financial Times

Представители Евросоюза, предположительно, обсудят вопрос введения новых санкций против России в среду, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T03:22

2022-04-04T03:22

2022-04-04T04:12

дмитрий песков

владимир путин

россия

киев

санкции в отношении россии

в мире

евросоюз

москва

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Представители Евросоюза, предположительно, обсудят вопрос введения новых санкций против России в среду, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата.Среди возможных мер, которые предлагали ранее государства-члены блока, дополнительные точечные санкции, запрет на использование российскими судами портов ЕС, новые экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоресурсов: угля, нефти или газа.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html

россия

киев

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дмитрий песков, владимир путин, россия, киев, санкции в отношении россии, в мире, евросоюз, москва