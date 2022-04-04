https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781587145.html

Вице-канцлер Германии рассказал о новом пакете санкций против России

Вице-канцлер Германии рассказал о новом пакете санкций против России - РИА Новости, 04.04.2022

Вице-канцлер Германии рассказал о новом пакете санкций против России

Новый пакет мер Евросоюза против России может затронуть финансовый сектор и технологическую продукцию, заявил в эфире телеканала ZDF министр экономики,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T00:50

2022-04-04T00:50

2022-04-04T00:50

экономика

украина

москва

россия

санкции в отношении россии

роберт хабек

германия

в мире

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Новый пакет мер Евросоюза против России может затронуть финансовый сектор и технологическую продукцию, заявил в эфире телеканала ZDF министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.Немецкий политик также указал на возможность введения персональных санкций.По его прогнозам, новые ограничительные меры будут приняты уже на этой неделе. Хабек при этом исключил сценарий немедленного введения эмбарго на поставки нефти, газа и угля из России.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220402/krakh-1781410786.html

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781445324.html

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экономика, украина, москва, россия, санкции в отношении россии, роберт хабек, германия, в мире