https://ria.ru/20220404/rusofobiya-1781730843.html

Русофобия в Германии достигла апогея

В Германии заявили о возвращении образа врага в лице "русского" - РИА Новости, 04.04.2022

Русофобия в Германии достигла апогея

На фоне ситуации на Украине в Германии возрождается образ врага в лице "русского", подпитываемый воинственной риторикой в СМИ, пишет Der Freitag. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:35

2022-04-04T16:35

2022-04-04T17:01

олаф шольц

анналена бербок

петр чайковский

москва

украина

берлин (город)

германия

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. На фоне ситуации на Украине в Германии возрождается образ врага в лице "русского", подпитываемый воинственной риторикой в СМИ, пишет Der Freitag.По словам автора статьи Сабины Кебир, сегодня "исповедоваться" заставляют не только российских деятелей искусства и ученых, но даже детей, хотя учителя в школах должны соблюдать максимальный нейтралитет. Запрещая творчество Льва Толстого или Петра Чайковского, Берлин постепенно возвращается к стереотипам времен Второй мировой и правления канцлера Конрада Аденауэра, даже историческая вина немцев перед русскими их не останавливает.При этом в свое время образ врага постепенно размылся, по крайней мере, на востоке страны.Теперь же, по словам Кебир, русофобия достигла таких масштабов, что привела к "закланию священной коровы" — нарушению права неприкосновенности собственности российских олигархов. На Западе блокируют российские СМИ, а немецкие медиа, по сути, определяют повестку дня для руководства страны. В частности, канцлера Олафа Шольца они критикуют за сдержанную риторику, в то время как глава МИД Анналена Бербок явно черпает вдохновение в средствах массовой информации, где постоянно льется критика в адрес Москвы, пишет автор материала.Однако для решения глобальных проблем, в частности климатических, нужно для избавиться от этого образа, подчеркнула Кебир. Подытоживая, она призвала искать баланс интересов, включающий в себя признание потребностей в области безопасности как Украины, так и России.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781529028.html

https://ria.ru/20220402/krakh-1781410786.html

москва

украина

берлин (город)

германия

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Станислав Ванд

олаф шольц, анналена бербок, петр чайковский, москва, украина, берлин (город), германия