Русофобия в Германии достигла апогея

16:35 04.04.2022 (обновлено: 17:01 04.04.2022)
В Германии заявили о возвращении образа врага в лице "русского"
Der Freitag: в Германию вернулась русофобия времен Второй мировой войны
Последствия поджога в германо-российской школе имени Ломоносова в Берлине
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. На фоне ситуации на Украине в Германии возрождается образ врага в лице "русского", подпитываемый воинственной риторикой в СМИ, пишет Der Freitag.
По словам автора статьи Сабины Кебир, сегодня "исповедоваться" заставляют не только российских деятелей искусства и ученых, но даже детей, хотя учителя в школах должны соблюдать максимальный нейтралитет. Запрещая творчество Льва Толстого или Петра Чайковского, Берлин постепенно возвращается к стереотипам времен Второй мировой и правления канцлера Конрада Аденауэра, даже историческая вина немцев перед русскими их не останавливает.
При этом в свое время образ врага постепенно размылся, по крайней мере, на востоке страны.
"Волей-неволей немцы соприкасались с русской культурой, что в долгосрочной перспективе размывало образ врага. Стало известно, что русские не такие уж нецивилизованные. <...> Восточные немцы научились ладить с русскими. Вы не обязаны были их любить, но вы могли послушать и понять, что у них тоже бывают и травмы, и страхи", — отметила автор статьи.
Теперь же, по словам Кебир, русофобия достигла таких масштабов, что привела к "закланию священной коровы" — нарушению права неприкосновенности собственности российских олигархов. На Западе блокируют российские СМИ, а немецкие медиа, по сути, определяют повестку дня для руководства страны. В частности, канцлера Олафа Шольца они критикуют за сдержанную риторику, в то время как глава МИД Анналена Бербок явно черпает вдохновение в средствах массовой информации, где постоянно льется критика в адрес Москвы, пишет автор материала.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".