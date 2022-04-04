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В Германии заявили о возвращении образа врага в лице "русского" - РИА Новости, 04.04.2022
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Русофобия в Германии достигла апогея
В Германии заявили о возвращении образа врага в лице "русского" - РИА Новости, 04.04.2022
Русофобия в Германии достигла апогея
На фоне ситуации на Украине в Германии возрождается образ врага в лице "русского", подпитываемый воинственной риторикой в СМИ, пишет Der Freitag. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:35
2022-04-04T17:01
олаф шольц
анналена бербок
петр чайковский
москва
украина
берлин (город)
германия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. На фоне ситуации на Украине в Германии возрождается образ врага в лице "русского", подпитываемый воинственной риторикой в СМИ, пишет Der Freitag.По словам автора статьи Сабины Кебир, сегодня "исповедоваться" заставляют не только российских деятелей искусства и ученых, но даже детей, хотя учителя в школах должны соблюдать максимальный нейтралитет. Запрещая творчество Льва Толстого или Петра Чайковского, Берлин постепенно возвращается к стереотипам времен Второй мировой и правления канцлера Конрада Аденауэра, даже историческая вина немцев перед русскими их не останавливает.При этом в свое время образ врага постепенно размылся, по крайней мере, на востоке страны.Теперь же, по словам Кебир, русофобия достигла таких масштабов, что привела к "закланию священной коровы" — нарушению права неприкосновенности собственности российских олигархов. На Западе блокируют российские СМИ, а немецкие медиа, по сути, определяют повестку дня для руководства страны. В частности, канцлера Олафа Шольца они критикуют за сдержанную риторику, в то время как глава МИД Анналена Бербок явно черпает вдохновение в средствах массовой информации, где постоянно льется критика в адрес Москвы, пишет автор материала.Однако для решения глобальных проблем, в частности климатических, нужно для избавиться от этого образа, подчеркнула Кебир. Подытоживая, она призвала искать баланс интересов, включающий в себя признание потребностей в области безопасности как Украины, так и России.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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олаф шольц, анналена бербок, петр чайковский, москва, украина, берлин (город), германия
16:35 04.04.2022 (обновлено: 17:01 04.04.2022)
 
В Германии заявили о возвращении образа врага в лице "русского"

Der Freitag: в Германию вернулась русофобия времен Второй мировой войны

© REUTERS / Lisi NiesnerПоследствия поджога в германо-российской школе имени Ломоносова в Берлине
Последствия поджога в германо-российской школе имени Ломоносова в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Lisi Niesner
Последствия поджога в германо-российской школе имени Ломоносова в Берлине
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. На фоне ситуации на Украине в Германии возрождается образ врага в лице "русского", подпитываемый воинственной риторикой в СМИ, пишет Der Freitag.
По словам автора статьи Сабины Кебир, сегодня "исповедоваться" заставляют не только российских деятелей искусства и ученых, но даже детей, хотя учителя в школах должны соблюдать максимальный нейтралитет. Запрещая творчество Льва Толстого или Петра Чайковского, Берлин постепенно возвращается к стереотипам времен Второй мировой и правления канцлера Конрада Аденауэра, даже историческая вина немцев перед русскими их не останавливает.
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При этом в свое время образ врага постепенно размылся, по крайней мере, на востоке страны.

"Волей-неволей немцы соприкасались с русской культурой, что в долгосрочной перспективе размывало образ врага. Стало известно, что русские не такие уж нецивилизованные. <...> Восточные немцы научились ладить с русскими. Вы не обязаны были их любить, но вы могли послушать и понять, что у них тоже бывают и травмы, и страхи", — отметила автор статьи.

Теперь же, по словам Кебир, русофобия достигла таких масштабов, что привела к "закланию священной коровы" — нарушению права неприкосновенности собственности российских олигархов. На Западе блокируют российские СМИ, а немецкие медиа, по сути, определяют повестку дня для руководства страны. В частности, канцлера Олафа Шольца они критикуют за сдержанную риторику, в то время как глава МИД Анналена Бербок явно черпает вдохновение в средствах массовой информации, где постоянно льется критика в адрес Москвы, пишет автор материала.
Однако для решения глобальных проблем, в частности климатических, нужно для избавиться от этого образа, подчеркнула Кебир. Подытоживая, она призвала искать баланс интересов, включающий в себя признание потребностей в области безопасности как Украины, так и России.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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