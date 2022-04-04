https://ria.ru/20220404/rubl-1781405302.html

Эксперт рассказал о факторах, которые могут замедлить укрепление рубля

Эксперт рассказал о факторах, которые могут замедлить укрепление рубля - РИА Новости, 04.04.2022

Эксперт рассказал о факторах, которые могут замедлить укрепление рубля

Укрепление рубля в последнее время во многом связано со снижением спроса на валюту из-за сокращения импорта на фоне санкций, рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T01:15

2022-04-04T01:15

2022-04-04T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

егор жильников

псб (банк псб)

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Укрепление рубля в последнее время во многом связано со снижением спроса на валюту из-за сокращения импорта на фоне санкций, рассказывает агентству "Прайм" главный аналитик ПСБ Егор Жильников.При этом экспорт продолжает оставаться на высоком уровне, как и продажа экспортерами валютной выручки, напомнил он.Он добавил, что Банк России принял меры для стимулирования импорта.Это может снизить существующий избыток долларового предложения на валютном рынке, но укрепление рубля может быть замедлено, заключил он.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781152080.html

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экономика, россия, егор жильников, псб (банк псб)