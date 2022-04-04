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Небензя прокомментировал инициативу исключения России из СПЧ ООН - РИА Новости, 05.04.2022
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Небензя прокомментировал инициативу исключения России из СПЧ ООН
Небензя прокомментировал инициативу исключения России из СПЧ ООН - РИА Новости, 05.04.2022
Небензя прокомментировал инициативу исключения России из СПЧ ООН
Инициатива по приостановке участия России в работе СПЧ ООН является невообразимой, это не поможет переговорам между Россией и Украиной, заявил на... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-04T22:52
2022-04-05T06:49
россия
оон
василий небензя
совет по правам человека оон (спч оон)
в мире
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ООН, 4 апр – РИА Новости. Инициатива по приостановке участия России в работе СПЧ ООН является невообразимой, это не поможет переговорам между Россией и Украиной, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.Отвечая на вопрос о том, поможет ли такая инициатива переговорам по прекращению огня, Небензя сказал: "Это невообразимо – то, что Запад и остальные пытаются сделать сегодня с Россией. Они пытаются исключить ее из любых многосторонних форумов в мире"."Это беспрецедентно и это не поможет тому, что происходит на российско-украинских переговорах", - добавил он.
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россия, оон, василий небензя, совет по правам человека оон (спч оон), в мире
22:52 04.04.2022 (обновлено: 06:49 05.04.2022)
 
Небензя прокомментировал инициативу исключения России из СПЧ ООН

Постпред Небензя назвал инициативу исключения России из СПЧ ООН беспрецедентной

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 4 апр – РИА Новости. Инициатива по приостановке участия России в работе СПЧ ООН является невообразимой, это не поможет переговорам между Россией и Украиной, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Отвечая на вопрос о том, поможет ли такая инициатива переговорам по прекращению огня, Небензя сказал: "Это невообразимо – то, что Запад и остальные пытаются сделать сегодня с Россией. Они пытаются исключить ее из любых многосторонних форумов в мире".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
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"Это беспрецедентно и это не поможет тому, что происходит на российско-украинских переговорах", - добавил он.
 
РоссияООНВасилий НебензяСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)В мире
 
 
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