https://ria.ru/20220404/rossiya-1781795232.html

Небензя прокомментировал инициативу исключения России из СПЧ ООН

Небензя прокомментировал инициативу исключения России из СПЧ ООН - РИА Новости, 05.04.2022

Небензя прокомментировал инициативу исключения России из СПЧ ООН

Инициатива по приостановке участия России в работе СПЧ ООН является невообразимой, это не поможет переговорам между Россией и Украиной, заявил на... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-04T22:52

2022-04-04T22:52

2022-04-05T06:49

россия

оон

василий небензя

совет по правам человека оон (спч оон)

в мире

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ООН, 4 апр – РИА Новости. Инициатива по приостановке участия России в работе СПЧ ООН является невообразимой, это не поможет переговорам между Россией и Украиной, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.Отвечая на вопрос о том, поможет ли такая инициатива переговорам по прекращению огня, Небензя сказал: "Это невообразимо – то, что Запад и остальные пытаются сделать сегодня с Россией. Они пытаются исключить ее из любых многосторонних форумов в мире"."Это беспрецедентно и это не поможет тому, что происходит на российско-украинских переговорах", - добавил он.

https://ria.ru/20220404/dokazatelstva-1781797229.html

россия

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Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, оон, василий небензя, совет по правам человека оон (спч оон), в мире