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Оливия Родриго получила "Грэмми" как "лучший новый исполнитель"
Оливия Родриго получила "Грэмми" как "лучший новый исполнитель" - РИА Новости, 04.04.2022
Оливия Родриго получила "Грэмми" как "лучший новый исполнитель"
Оливия Родриго завоевала "Грэмми" в категории "Лучший новый исполнитель", 64-я церемония вручения награды академии звукозаписи США проходит в Лас-Вегасе в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T04:38
2022-04-04T04:38
2022-04-04T08:01
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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Оливия Родриго завоевала "Грэмми" в категории "Лучший новый исполнитель", 64-я церемония вручения награды академии звукозаписи США проходит в Лас-Вегасе в воскресенье, трансляцию ведет телеканал CBS.Получая награду, 18-летняя певица призналась, что сбылась мечта ее жизни. Родриго также номинирована на "Грэмми" в категориях "Лучший альбом", "Лучшая запись года" и претендовала на награду в категории "Песня года". Певица ранее сегодня уже завоевала награду академии звукозаписи США в категории "Лучшее сольное поп-исполнение".В категории "Лучший Новый исполнитель", помимо Родриго, были представлены пакистанская певица Arooj Aftab, Джимми Аллан, американский рэпер Baby Keem, FINNEAS (Финнеас О"Коннелл, Билли Айлиш), британская группа Glass Animals, группа Japanese Breakfast, австралийский рэпер The Kid LAROI, британская певица Arlo Parks и американская рэп-исполнительница Saweetie.Награда академии звукозаписи США "Грэмми" вручается ежегодно в 86 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса.
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билли айлиш, сша, вашингтон, в мире, новости культуры
04:38 04.04.2022 (обновлено: 08:01 04.04.2022)
Оливия Родриго получила "Грэмми" как "лучший новый исполнитель"
Оливия Родриго завоевала "Грэмми" в категории "Лучший новый исполнитель"