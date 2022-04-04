13:52 04.04.2022 (обновлено: 14:29 04.04.2022)
Глава Deutsche Bank заявил о рисках при отказе от нефти и газа из России
Глава Deutsche Bank Зевинг заявил о риске рецессии при отказе от нефти и газа из России
Офис Deutsche Bank
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Экономика Германии рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта нефти и газа из России, заявил глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг во время пресс-конференции.
Он отметил, что банки страны ожидают замедления примерно до двух процентов по итогам этого года. А ранее один из ведущих экономических институтов Германии IfW Kiel снизил прогноз роста ВВП почти вдвое из-за ситуации на Украине: теперь ожидает увеличения на 2,1 процента вместо прогнозировавшихся четырех.
"Ситуация стала бы еще хуже, если бы были прекращены импорт или поставки российских нефти и природного газа. В этом случае существенная рецессия в Германии была бы практически неизбежна", — приводит слова Зевинга агентство Рейтер.
Глава банка также уточнил, что в таком случае остро встает вопрос о мерах государственной поддержки компаний. При этом он вновь призвал Европейский центральный банк принять меры для борьбы с ростом цен.
По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), годовая инфляция в стране, согласно предварительной оценке, ускорилась до рекордных за всю историю наблюдений 7,3 процента с 5,1 процента месяцем ранее.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании массово приостанавливать деятельность на территории государства. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний.