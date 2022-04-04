https://ria.ru/20220404/retsessiya-1781677835.html

Глава Deutsche Bank заявил о рисках при отказе от нефти и газа из России

Глава Deutsche Bank заявил о рисках при отказе от нефти и газа из России - РИА Новости, 04.04.2022

Глава Deutsche Bank заявил о рисках при отказе от нефти и газа из России

Экономика Германии рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта нефти и газа из России, заявил глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг во... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:52

2022-04-04T13:52

2022-04-04T14:29

экономика

украина

россия

европа

европейский центральный банк

destatis

германия

deutsche bank

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Экономика Германии рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта нефти и газа из России, заявил глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг во время пресс-конференции.Он отметил, что банки страны ожидают замедления примерно до двух процентов по итогам этого года. А ранее один из ведущих экономических институтов Германии IfW Kiel снизил прогноз роста ВВП почти вдвое из-за ситуации на Украине: теперь ожидает увеличения на 2,1 процента вместо прогнозировавшихся четырех."Ситуация стала бы еще хуже, если бы были прекращены импорт или поставки российских нефти и природного газа. В этом случае существенная рецессия в Германии была бы практически неизбежна", — приводит слова Зевинга агентство Рейтер.Глава банка также уточнил, что в таком случае остро встает вопрос о мерах государственной поддержки компаний. При этом он вновь призвал Европейский центральный банк принять меры для борьбы с ростом цен.По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), годовая инфляция в стране, согласно предварительной оценке, ускорилась до рекордных за всю историю наблюдений 7,3 процента с 5,1 процента месяцем ранее.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании массово приостанавливать деятельность на территории государства. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781642662.html

https://ria.ru/20220404/spg-1781664972.html

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россия

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, украина, россия, европа, европейский центральный банк, destatis, германия, deutsche bank , в мире, природный газ, нефть