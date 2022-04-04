https://ria.ru/20220404/repatriatsiya-1781589926.html

СМИ: в России готовят программу репатриации специалистов-соотечественников

СМИ: в России готовят программу репатриации специалистов-соотечественников - РИА Новости, 04.04.2022

СМИ: в России готовят программу репатриации специалистов-соотечественников

В России готовят новую программу репатриации высококлассных специалистов, которые хотят вернуться на родину сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T02:31

2022-04-04T02:31

2022-04-04T11:05

общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

в мире

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

москва

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В России готовят новую программу репатриации высококлассных специалистов, которые хотят вернуться на родину сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.По данным издания, в российские ведомства обращаются россияне, переехавшие за рубеж. Они жалуются, что им "некомфортно находиться в некоторых государствах, где допускается проявление давления на русских". Отмечается, что среди этих граждан много высококвалифицированных специалистов, в которых нуждается экономика России."Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа. А спрос на них точно есть", — отмечается в статье.Такие обсуждения подтвердили газете в Минпромторге."В России имеется программа репатриации, действующая с 2007 года. В настоящий момент обсуждается дальнейшее развитие этой программы и дополнительные льготы для привлечения россиян — высококвалифицированных специалистов из различных отраслей. Меры, которые уже доступны репатриантам, — это компенсация стоимости переезда, выплата пособия до полугода при отсутствии источников дохода и иные социальные льготы", — пишет газета со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.Подчеркивается, что Минтруд поддерживает идею расширения программы для привлечения высококвалифицированных соотечественников из-за рубежа."Сигналы о востребованности такой программы мы получаем со стороны работодателей и регионов. Наиболее востребованные работодателями направления — IT-специалисты, инженерно-технические работники", — пишет газета со ссылкой на пресс-службу Минтруда.Отмечается, что программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, существует более 15 лет. Всем желающим вернуться на родину по программе полагается не только упрощенный порядок получения статуса, но и различные льготы, размер и объем которых отличается в зависимости от выбранного для проживания региона. Однако можно рассчитывать на компенсацию переезда и выплату пошлин, пособие на время поиска работы в половину МРОТ в течение полугода, а также подъемные для обустройства на новом месте, говорится в материале.

https://ria.ru/20220403/medvedev-1781579825.html

https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), москва