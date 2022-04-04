https://ria.ru/20220404/realizm-1781773180.html
Лавров: Москва увидела больше реализма в позиции Украины после переговоров
Лавров: Москва увидела больше реализма в позиции Украины после переговоров - РИА Новости, 04.04.2022
Лавров: Москва увидела больше реализма в позиции Украины после переговоров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после переговоров в Стамбуле Россия увидела больше реализма в позиции Украины по статусу Крыма и Донбасса, а также по... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T20:11
2022-04-04T20:11
2022-04-04T20:24
обострение ситуации в днр и лнр
украина
сергей лавров
россия
в мире
стамбул
нато
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после переговоров в Стамбуле Россия увидела больше реализма в позиции Украины по статусу Крыма и Донбасса, а также по безъядерному статусу."По итогам того раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 29 марта, мы увидели появление реализма в позиции украинской делегации. Реализма в отношении того, что касается путей обеспечивания безопасности Украины, уже понятно стало и киевским представителям о том, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО и что о вступлении в НАТО следует забыть", - сказал министр на пресс-конференции.Продолжая высказываться о раунде переговоров, он указал, что "больше реализма о необходимости закрепить в договоре нейтральный статус Украины, конечно же, ее безъядерный статус, учитывая заигрывания с этой темой, которые звучали за последние несколько месяцев из уст украинских руководителей"."Безусловно, в позиции украинской делегации проявилось гораздо больше реализма и в отношении статуса Крыма, и Донецкой и Луганской народных республик", - указал Лавров.Он заметил, что "как эти нотки реализма будут переводиться на язык договорный, бумаги, нам еще предстоит понять".
https://ria.ru/20220404/bucha-1781770410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сергей лавров, россия, в мире, стамбул, нато
20:11 04.04.2022 (обновлено: 20:24 04.04.2022)
Лавров: Москва увидела больше реализма в позиции Украины после переговоров
Лавров: Москва увидела больше реализма в позиции Украины после переговоров в Стамбуле
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после переговоров в Стамбуле Россия увидела больше реализма в позиции Украины по статусу Крыма и Донбасса, а также по безъядерному статусу.
"По итогам того раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле
29 марта, мы увидели появление реализма в позиции украинской делегации. Реализма в отношении того, что касается путей обеспечивания безопасности Украины
, уже понятно стало и киевским представителям о том, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО и что о вступлении в НАТО
следует забыть", - сказал министр на пресс-конференции.
Продолжая высказываться о раунде переговоров, он указал, что "больше реализма о необходимости закрепить в договоре нейтральный статус Украины, конечно же, ее безъядерный статус, учитывая заигрывания с этой темой, которые звучали за последние несколько месяцев из уст украинских руководителей".
"Безусловно, в позиции украинской делегации проявилось гораздо больше реализма и в отношении статуса Крыма, и Донецкой и Луганской народных республик", - указал Лавров.
Он заметил, что "как эти нотки реализма будут переводиться на язык договорный, бумаги, нам еще предстоит понять".