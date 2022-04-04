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Лавров: Москва увидела больше реализма в позиции Украины после переговоров - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/realizm-1781773180.html
Лавров: Москва увидела больше реализма в позиции Украины после переговоров
Лавров: Москва увидела больше реализма в позиции Украины после переговоров - РИА Новости, 04.04.2022
Лавров: Москва увидела больше реализма в позиции Украины после переговоров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после переговоров в Стамбуле Россия увидела больше реализма в позиции Украины по статусу Крыма и Донбасса, а также по... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T20:11
2022-04-04T20:24
обострение ситуации в днр и лнр
украина
сергей лавров
россия
в мире
стамбул
нато
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после переговоров в Стамбуле Россия увидела больше реализма в позиции Украины по статусу Крыма и Донбасса, а также по безъядерному статусу."По итогам того раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 29 марта, мы увидели появление реализма в позиции украинской делегации. Реализма в отношении того, что касается путей обеспечивания безопасности Украины, уже понятно стало и киевским представителям о том, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО и что о вступлении в НАТО следует забыть", - сказал министр на пресс-конференции.Продолжая высказываться о раунде переговоров, он указал, что "больше реализма о необходимости закрепить в договоре нейтральный статус Украины, конечно же, ее безъядерный статус, учитывая заигрывания с этой темой, которые звучали за последние несколько месяцев из уст украинских руководителей"."Безусловно, в позиции украинской делегации проявилось гораздо больше реализма и в отношении статуса Крыма, и Донецкой и Луганской народных республик", - указал Лавров.Он заметил, что "как эти нотки реализма будут переводиться на язык договорный, бумаги, нам еще предстоит понять".
https://ria.ru/20220404/bucha-1781770410.html
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украина, сергей лавров, россия, в мире, стамбул, нато
20:11 04.04.2022 (обновлено: 20:24 04.04.2022)
 
Лавров: Москва увидела больше реализма в позиции Украины после переговоров

Лавров: Москва увидела больше реализма в позиции Украины после переговоров в Стамбуле

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после переговоров в Стамбуле Россия увидела больше реализма в позиции Украины по статусу Крыма и Донбасса, а также по безъядерному статусу.
"По итогам того раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 29 марта, мы увидели появление реализма в позиции украинской делегации. Реализма в отношении того, что касается путей обеспечивания безопасности Украины, уже понятно стало и киевским представителям о том, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО и что о вступлении в НАТО следует забыть", - сказал министр на пресс-конференции.
Продолжая высказываться о раунде переговоров, он указал, что "больше реализма о необходимости закрепить в договоре нейтральный статус Украины, конечно же, ее безъядерный статус, учитывая заигрывания с этой темой, которые звучали за последние несколько месяцев из уст украинских руководителей".
"Безусловно, в позиции украинской делегации проявилось гораздо больше реализма и в отношении статуса Крыма, и Донецкой и Луганской народных республик", - указал Лавров.
Он заметил, что "как эти нотки реализма будут переводиться на язык договорный, бумаги, нам еще предстоит понять".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 19:57
Вторая попытка созвать СБ ООН по Буче не увенчалась успехом, сообщил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаСергей ЛавровРоссияВ миреСтамбулНАТО
 
 
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