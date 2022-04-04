https://ria.ru/20220404/ramt-1781838948.html

Стали известны лауреаты премии Союза театральных деятелей

Стали известны лауреаты премии Союза театральных деятелей - РИА Новости, 05.04.2022

Стали известны лауреаты премии Союза театральных деятелей

Стали известны лауреаты ежегодной московской премии Союза театральных деятелей России "Гвоздь сезона", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-04T23:01

2022-04-04T23:01

2022-04-05T11:04

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театр-студия олега табакова

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Стали известны лауреаты ежегодной московской премии Союза театральных деятелей России "Гвоздь сезона", передает корреспондент РИА Новости. Главную награду — "Большой хрустальный гвоздь" — получил РАМТ со спектаклем "Сын" в постановке Юрия Бутусова. "Малый хрустальный гвоздь" вручили за спектакли "Мольер, avec amour" Театра Олега Табакова в постановке Сергей Газарова, "Ричард III" Театра Моссовета в постановке Нины Чусовой, "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" Мастерской Фоменко в постановке Дмитрия Крымова. Эту награду также получил и обладатель главного приза — "Сын" РАМТа. Среди гостей мероприятия был актер и зампредседателя СТД Евгений Стеблов. Он выступил с приветственным словом и подчеркнул, что премия всегда "создавалась с душой".Авторы сценария и режиссеры церемонии — Максим Амельченко, Виталий Боровик и Кирилл Петров, актеры проекта "Заячий стон"."Гвоздь сезона" — премия, в которой нет номинаций. Награду получает спектакль в целом как результат работы всего творческого коллектива театра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр наций, сергей газаров, олег табаков, российский академический молодежный театр , театр-студия олега табакова, театр имени моссовета, мастерская петра фоменко, театр