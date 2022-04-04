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Стали известны лауреаты премии Союза театральных деятелей - РИА Новости, 05.04.2022
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Культура
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Стали известны лауреаты премии Союза театральных деятелей
Стали известны лауреаты премии Союза театральных деятелей - РИА Новости, 05.04.2022
Стали известны лауреаты премии Союза театральных деятелей
Стали известны лауреаты ежегодной московской премии Союза театральных деятелей России "Гвоздь сезона", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-04T23:01
2022-04-05T11:04
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олег табаков
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Стали известны лауреаты ежегодной московской премии Союза театральных деятелей России "Гвоздь сезона", передает корреспондент РИА Новости. Главную награду — "Большой хрустальный гвоздь" — получил РАМТ со спектаклем "Сын" в постановке Юрия Бутусова. "Малый хрустальный гвоздь" вручили за спектакли "Мольер, avec amour" Театра Олега Табакова в постановке Сергей Газарова, "Ричард III" Театра Моссовета в постановке Нины Чусовой, "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" Мастерской Фоменко в постановке Дмитрия Крымова. Эту награду также получил и обладатель главного приза — "Сын" РАМТа. Среди гостей мероприятия был актер и зампредседателя СТД Евгений Стеблов. Он выступил с приветственным словом и подчеркнул, что премия всегда "создавалась с душой".Авторы сценария и режиссеры церемонии — Максим Амельченко, Виталий Боровик и Кирилл Петров, актеры проекта "Заячий стон"."Гвоздь сезона" — премия, в которой нет номинаций. Награду получает спектакль в целом как результат работы всего творческого коллектива театра.
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новости культуры, театр наций, сергей газаров, олег табаков, российский академический молодежный театр , театр-студия олега табакова, театр имени моссовета, мастерская петра фоменко, театр
23:01 04.04.2022 (обновлено: 11:04 05.04.2022)
 
Стали известны лауреаты премии Союза театральных деятелей

РАМТ получил главный приз премии Союза театральных деятелей

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Российского академического молодежного театра в Москве
Здание Российского академического молодежного театра в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Стали известны лауреаты ежегодной московской премии Союза театральных деятелей России "Гвоздь сезона", передает корреспондент РИА Новости.
Главную награду — "Большой хрустальный гвоздь" — получил РАМТ со спектаклем "Сын" в постановке Юрия Бутусова.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Александр Девятьяров в роли Пьера во время генеральной репетиции спектакля "Сын" в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве.
Актер Александр Девятьяров в роли Пьера во время генеральной репетиции спектакля Сын в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве.
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Актер Александр Девятьяров в роли Пьера во время генеральной репетиции спектакля "Сын" в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНародный артист РФ, актер Евгений Редько в роли Николя во время генеральной репетиции спектакля "Сын" в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве.
Народный артист РФ, актер Евгений Редько в роли Николя во время генеральной репетиции спектакля Сын в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве.
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Народный артист РФ, актер Евгений Редько в роли Николя во время генеральной репетиции спектакля "Сын" в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 2
Актер Александр Девятьяров в роли Пьера во время генеральной репетиции спектакля "Сын" в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 2
Народный артист РФ, актер Евгений Редько в роли Николя во время генеральной репетиции спектакля "Сын" в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Малый хрустальный гвоздь" вручили за спектакли "Мольер, avec amour" Театра Олега Табакова в постановке Сергей Газарова, "Ричард III" Театра Моссовета в постановке Нины Чусовой, "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" Мастерской Фоменко в постановке Дмитрия Крымова. Эту награду также получил и обладатель главного приза — "Сын" РАМТа.
Среди гостей мероприятия был актер и зампредседателя СТД Евгений Стеблов. Он выступил с приветственным словом и подчеркнул, что премия всегда "создавалась с душой".
Авторы сценария и режиссеры церемонии — Максим Амельченко, Виталий Боровик и Кирилл Петров, актеры проекта "Заячий стон".
"Гвоздь сезона" — премия, в которой нет номинаций. Награду получает спектакль в целом как результат работы всего творческого коллектива театра.
Алексей Мишаков на пресс-показе спектакля Сон смешного человека, РАМТ - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 11:25Культура
Как вернуть веру в жизнь и оптимизм. Ответы Достоевского озвучили в РАМТе
 
КультураНовости культурыТеатр нацийСергей ГазаровОлег ТабаковРоссийский академический молодежный театрТеатр-студия Олега ТабаковаТеатр имени МоссоветаМастерская Петра ФоменкоТеатр
 
 
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