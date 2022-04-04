23:01 04.04.2022 (обновлено: 11:04 05.04.2022)
Стали известны лауреаты премии Союза театральных деятелей
РАМТ получил главный приз премии Союза театральных деятелей
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Российского академического молодежного театра в Москве
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Стали известны лауреаты ежегодной московской премии Союза театральных деятелей России "Гвоздь сезона", передает корреспондент РИА Новости.
Главную награду — "Большой хрустальный гвоздь" — получил РАМТ со спектаклем "Сын" в постановке Юрия Бутусова.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Александр Девятьяров в роли Пьера во время генеральной репетиции спектакля "Сын" в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве.
1 из 2
Актер Александр Девятьяров в роли Пьера во время генеральной репетиции спектакля "Сын" в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНародный артист РФ, актер Евгений Редько в роли Николя во время генеральной репетиции спектакля "Сын" в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве.
2 из 2
Народный артист РФ, актер Евгений Редько в роли Николя во время генеральной репетиции спектакля "Сын" в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве.
1 из 2
Актер Александр Девятьяров в роли Пьера во время генеральной репетиции спектакля "Сын" в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве.
2 из 2
Народный артист РФ, актер Евгений Редько в роли Николя во время генеральной репетиции спектакля "Сын" в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве.
"Малый хрустальный гвоздь" вручили за спектакли "Мольер, avec amour" Театра Олега Табакова в постановке Сергей Газарова, "Ричард III" Театра Моссовета в постановке Нины Чусовой, "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" Мастерской Фоменко в постановке Дмитрия Крымова. Эту награду также получил и обладатель главного приза — "Сын" РАМТа.
Среди гостей мероприятия был актер и зампредседателя СТД Евгений Стеблов. Он выступил с приветственным словом и подчеркнул, что премия всегда "создавалась с душой".
Авторы сценария и режиссеры церемонии — Максим Амельченко, Виталий Боровик и Кирилл Петров, актеры проекта "Заячий стон".
"Гвоздь сезона" — премия, в которой нет номинаций. Награду получает спектакль в целом как результат работы всего творческого коллектива театра.