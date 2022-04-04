https://ria.ru/20220404/radikaly-1781648783.html

СМИ отметили уровень вербовки радикалов на Украине

СМИ отметили уровень вербовки радикалов на Украине - РИА Новости, 04.04.2022

СМИ отметили уровень вербовки радикалов на Украине

Испанская газета Vanguardia со ссылкой на ведущую мониторинг информационной активности экстремистов американскую компанию Site Intelligence Group пишет, что... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:06

2022-04-04T12:06

2022-04-04T12:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

испания

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МАДРИД, 4 апр - РИА Новости. Испанская газета Vanguardia со ссылкой на ведущую мониторинг информационной активности экстремистов американскую компанию Site Intelligence Group пишет, что наблюдаемый на Украине уровень вербовки радикально настроенных лиц не фиксировался с тех пор, как террористическая группировка "Исламское государство"* провозгласила свой халифат в 2014 году."Нельзя отрицать, что война мобилизовала эти сектора. Site Intelligence... подметила, что она не обнаруживала подобного уровня вербовки с тех пор, как ИГ* провозгласило свой халифат в 2014 году", - пишет газета."По различным ультраправым каналам поступали звонки, особенно из батальона "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело – ред.), который очень умело пользуется сетями", - приводит издание слова журналиста Микеля Рамоса, который недавно опубликовал книгу "Антифашисты".Как заявила руководитель Site Intelligence Group Рита Кац, радикальные группировки используют ситуацию на Украине в своих интересах. "Их цель не в том, чтобы защищать Украину как таковую... Некоторые неонацисты просто рассматривают эту войну как место для воплощения своих жестоких фантазий. Другие - как возможность построить фашистское государство, которое они хотели бы видеть в своих странах", - заявила она.Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова" входят радикалы, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран."Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФ. Кроме того, в феврале этого года СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова", а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор" жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса.Уже в ходе российской специальной военной операции стало известно, что боевики "Азова", в частности, при отступлении обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" поселок Сартана в Донецкой области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html

https://ria.ru/20220404/naemniki-1781633605.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, испания