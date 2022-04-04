https://ria.ru/20220404/pvo-1781622016.html
ПВО России за ночь сбила шесть украинских беспилотников
ПВО России за ночь сбила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 04.04.2022
ПВО России за ночь сбила шесть украинских беспилотников
Российские комплексы ПВО за минувшую ночь сбила шесть дронов украинских войск, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:25
2022-04-04T10:25
2022-04-04T10:55
обострение ситуации в днр и лнр
пво
россия
херсон
николаев (украина)
украина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшую ночь сбила шесть дронов украинских войск, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новоселка", - сказал он.Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны РФ, сбито 392 украинских беспилотника.
россия
херсон
николаев (украина)
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Минобороны об уничтожении военных объектов Украины и освобождении Новобахмутовки
Минобороны об уничтожении военных объектов Украины и освобождении Новобахмутовки
2022-04-04T10:25
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пво, россия, херсон, николаев (украина), украина, видео
ПВО России за ночь сбила шесть украинских беспилотников
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшую ночь сбила шесть дронов украинских войск, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-04-04T10:25
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PT1M53S
10:25 04.04.2022 (обновлено: 10:55 04.04.2022)
ПВО России за ночь сбила шесть украинских беспилотников
Российские комплексы ПВО за ночь сбили шесть украинских беспилотников