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ПВО России за ночь сбила шесть украинских беспилотников

ПВО России за ночь сбила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 04.04.2022

ПВО России за ночь сбила шесть украинских беспилотников

Российские комплексы ПВО за минувшую ночь сбила шесть дронов украинских войск, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:25

2022-04-04T10:25

2022-04-04T10:55

обострение ситуации в днр и лнр

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херсон

николаев (украина)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшую ночь сбила шесть дронов украинских войск, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новоселка", - сказал он.Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны РФ, сбито 392 украинских беспилотника.

россия

херсон

николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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