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ПВО России за ночь сбила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/pvo-1781622016.html
ПВО России за ночь сбила шесть украинских беспилотников
ПВО России за ночь сбила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 04.04.2022
ПВО России за ночь сбила шесть украинских беспилотников
Российские комплексы ПВО за минувшую ночь сбила шесть дронов украинских войск, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:25
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обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшую ночь сбила шесть дронов украинских войск, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новоселка", - сказал он.Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны РФ, сбито 392 украинских беспилотника.
россия
херсон
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пво, россия, херсон, николаев (украина), украина, видео
ПВО России за ночь сбила шесть украинских беспилотников
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшую ночь сбила шесть дронов украинских войск, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-04-04T10:25
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10:25 04.04.2022 (обновлено: 10:55 04.04.2022)
 
ПВО России за ночь сбила шесть украинских беспилотников

Российские комплексы ПВО за ночь сбили шесть украинских беспилотников

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшую ночь сбила шесть дронов украинских войск, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новоселка", - сказал он.
Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны РФ, сбито 392 украинских беспилотника.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПВОРоссияХерсонНиколаев (Украина)Украина
 
 
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