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Танец медуз и львиная грива. Тайны подводного мира российских морей - РИА Новости, 04.04.2022
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Туризм
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Танец медуз и львиная грива. Тайны подводного мира российских морей
Танец медуз и львиная грива. Тайны подводного мира российских морей - РИА Новости, 04.04.2022
Танец медуз и львиная грива. Тайны подводного мира российских морей
Сахалин, Крым, Камчатка, Приморский край, Карелия — вот куда отправляются желающие увидеть и запечатлеть необычных обитателей морских глубин. Авторы лучших... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T06:45
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туризм
туризм
берингово море
японское море
черное море
республика крым
что посмотреть
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сахалин, Крым, Камчатка, Приморский край, Карелия — вот куда отправляются желающие увидеть и запечатлеть необычных обитателей морских глубин. Авторы лучших снимков могут стать участниками конкурса "Самая красивая страна", организованного Русским географическим обществом (РГО). Для этого до 10 апреля необходимо прислать фотографии дикой природы, сделанные в России. Многоцветье подводного мира, увиденное глазами участников соревнования, — в фотоленте РИА Новости.
берингово море
японское море
черное море
республика крым
белое море
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баренцево море
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06:45 04.04.2022
 

Танец медуз и львиная грива. Тайны подводного мира российских морей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сахалин, Крым, Камчатка, Приморский край, Карелия — вот куда отправляются желающие увидеть и запечатлеть необычных обитателей морских глубин. Авторы лучших снимков могут стать участниками конкурса "Самая красивая страна", организованного Русским географическим обществом (РГО). Для этого до 10 апреля необходимо прислать фотографии дикой природы, сделанные в России. Многоцветье подводного мира, увиденное глазами участников соревнования, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : РГО/Алексей Кондратюк

Львиная грива — второе название медузы цианеи, чьи щупальца и ротовые лопасти похожи на волосяной покров хищника. Она попала в объектив Алексея Кондратюка в заливе Петра Великого в Японском море.

Фотография Алексея Кондатюка Львиная грива
1 из 15

Львиная грива — второе название медузы цианеи, чьи щупальца и ротовые лопасти похожи на волосяной покров хищника. Она попала в объектив Алексея Кондратюка в заливе Петра Великого в Японском море.

© Фото : РГО/Алексей Кондратюк
© Фото : РГО/Андрей Нарчук

Вблизи острова Топорков в Беринговом море Андрей Нарчук сфотографировал антура — небольшого тюленя. Они долгое время входили в рацион местных жителей и теперь с большим опасением относятся к гостям.

Фотография Андрея Нарчука Знакомство с антурами
2 из 15

Вблизи острова Топорков в Беринговом море Андрей Нарчук сфотографировал антура — небольшого тюленя. Они долгое время входили в рацион местных жителей и теперь с большим опасением относятся к гостям.

© Фото : РГО/Андрей Нарчук
© Фото : РГО/Валерий Лейко

"Танцем медуз" назвал Валерий Лейко их подводные перемещения у мыса Фиолент вблизи Севастополя.

Фотография Валерия Лейко Танец медуз
3 из 15

"Танцем медуз" назвал Валерий Лейко их подводные перемещения у мыса Фиолент вблизи Севастополя.

© Фото : РГО/Валерий Лейко
© Фото : РГО/Андрей Шпатак

Фотограф Андрей Шпатак обнаружил в бухте Рудная в Японском море редкое зрелище — гуляющего по дну гигантского осьминога Дофлейна. Вес самых крупных особей достигает 50 килограммов.

Фотография Андрея Шпатака Гуляющий осьминог
4 из 15

Фотограф Андрей Шпатак обнаружил в бухте Рудная в Японском море редкое зрелище — гуляющего по дну гигантского осьминога Дофлейна. Вес самых крупных особей достигает 50 килограммов.

© Фото : РГО/Андрей Шпатак
© Фото : РГО/ Андрей Сидоров

В Крыму, в районе Балаклавы, Андрей Сидоров запечатлел нашествие медуз. Наблюдать за ними можно каждую весну, зрелище запоминающееся.

Фотография Андрея Сидорова Весеннее противостояние
5 из 15

В Крыму, в районе Балаклавы, Андрей Сидоров запечатлел нашествие медуз. Наблюдать за ними можно каждую весну, зрелище запоминающееся.

© Фото : РГО/ Андрей Сидоров
© Фото : РГО/Шанин Сергей

Сергей Шанин назвал свою фотографию "Волшебный лес". Снимок сделан у острова Монерон, расположенного недалеко от Сахалина, где теплое течение Куросио позволяет находиться морским звездам, ежам, гребешкам и гигантским мидиям, обычно обитающим южнее.

Фотография Сергея Шанина Волшебный лес
6 из 15

Сергей Шанин назвал свою фотографию "Волшебный лес". Снимок сделан у острова Монерон, расположенного недалеко от Сахалина, где теплое течение Куросио позволяет находиться морским звездам, ежам, гребешкам и гигантским мидиям, обычно обитающим южнее.

© Фото : РГО/Шанин Сергей
© Фото : РГО/Андрей Сидоров

Щенки северных морских котиков играют с медузой аурелией. Андрей Сидоров сфотографировал млекопитающих рядом с островом Беринга на Камчатке.

Фотография Андрея Сидорова Игрушка
7 из 15

Щенки северных морских котиков играют с медузой аурелией. Андрей Сидоров сфотографировал млекопитающих рядом с островом Беринга на Камчатке.

© Фото : РГО/Андрей Сидоров
© Фото : РГО/Андрей Носик

Андрей Носик сделал снимок медузы в Белом море. Цианеи обычно плавают под поверхностью воды, потому глубоко погружаться не пришлось.

Фотография Андрея носика Цианея в Белом море
8 из 15

Андрей Носик сделал снимок медузы в Белом море. Цианеи обычно плавают под поверхностью воды, потому глубоко погружаться не пришлось.

© Фото : РГО/Андрей Носик
© Фото : РГО/Андрей Шпатак

Голожаберный моллюск огненная хермиссенда (hermissenda crassicornis) — один из самых красивых брюхоногих, обитающих в российских водах. Андрей Шпатак сфотографировал его в Приморье среди гидроидных полипов, напоминающих покрытые инеем ветви деревьев.

Фотография Андрея Шпатака Hemissinda crassicornis и лес из инея
9 из 15

Голожаберный моллюск огненная хермиссенда (hermissenda crassicornis) — один из самых красивых брюхоногих, обитающих в российских водах. Андрей Шпатак сфотографировал его в Приморье среди гидроидных полипов, напоминающих покрытые инеем ветви деревьев.

© Фото : РГО/Андрей Шпатак
© Фото : РГО/Егор Никифоров

Медуза аурелия попала в кадр Егора Никифорова у побережья крымского поселка Новый Свет на рассвете. Посмотрите, как красиво солнце окрасило в яркие тона отвесные скалы мыса Караул-Оба.

Фотография Егора Никифорова Жизнь Баренцева Боря
10 из 15

Медуза аурелия попала в кадр Егора Никифорова у побережья крымского поселка Новый Свет на рассвете. Посмотрите, как красиво солнце окрасило в яркие тона отвесные скалы мыса Караул-Оба.

© Фото : РГО/Егор Никифоров
© Фото : Коростелёв Михаил

"Встречей на мелководье" назвал Михаил Коростелев снимок гренландского кита в бухте Врангеля в Японском море.

Фотография Михаила Коростелёва Встреча на мелководье
11 из 15

"Встречей на мелководье" назвал Михаил Коростелев снимок гренландского кита в бухте Врангеля в Японском море.

© Фото : Коростелёв Михаил
© Фото : РГО/Николаев Эдуард

Эдуард Николаев сделал снимок незамерзающего родника на реке Илеть, расположенного в республике Марий Эл. В воде, которая даже зимой не бывает холоднее шести градусов, живут водоросли и зеленые растения.

Фотография Эдуарда Николаева Зима/Лето
12 из 15

Эдуард Николаев сделал снимок незамерзающего родника на реке Илеть, расположенного в республике Марий Эл. В воде, которая даже зимой не бывает холоднее шести градусов, живут водоросли и зеленые растения.

© Фото : РГО/Николаев Эдуард
© Фото : РГО/Смитюк Юрий

Юрий Смитюк запечатлел дальневосточную нерпу в подводном гроте у острова Карамзина в Приморском крае.

Фотография Юрия Смитюка В домике
13 из 15

Юрий Смитюк запечатлел дальневосточную нерпу в подводном гроте у острова Карамзина в Приморском крае.

© Фото : РГО/Смитюк Юрий
© Фото : РГО/Никифоров Егор

Арктика сурова не только на суше, но и под водой Баренцева моря. Однако она по-своему прекрасна, отмечает фотограф Егор Никифоров. В зарослях водорослей он сделал снимок съедобного морского ежа.

Фотография Егора Никифорова Жизнь Баренцева моря
14 из 15

Арктика сурова не только на суше, но и под водой Баренцева моря. Однако она по-своему прекрасна, отмечает фотограф Егор Никифоров. В зарослях водорослей он сделал снимок съедобного морского ежа.

© Фото : РГО/Никифоров Егор
© Фото : РГО/Андрей Сидоров

Андрей Сидоров у мыса Тарханкут в Крыму сфотографировал медуз-корнеротов, которые отражались от поверхности воды.

Фотография Андрея Сидорова Парное катание
15 из 15

Андрей Сидоров у мыса Тарханкут в Крыму сфотографировал медуз-корнеротов, которые отражались от поверхности воды.

© Фото : РГО/Андрей Сидоров
 
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