https://ria.ru/20220404/puteshestviya-1780859005.html

Танец медуз и львиная грива. Тайны подводного мира российских морей

Танец медуз и львиная грива. Тайны подводного мира российских морей - РИА Новости, 04.04.2022

Танец медуз и львиная грива. Тайны подводного мира российских морей

Сахалин, Крым, Камчатка, Приморский край, Карелия — вот куда отправляются желающие увидеть и запечатлеть необычных обитателей морских глубин. Авторы лучших... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T06:45

2022-04-04T06:45

2022-04-04T06:45

туризм

туризм

берингово море

японское море

черное море

республика крым

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778497312_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_a80046da11a58588ebd0ba33d2062698.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сахалин, Крым, Камчатка, Приморский край, Карелия — вот куда отправляются желающие увидеть и запечатлеть необычных обитателей морских глубин. Авторы лучших снимков могут стать участниками конкурса "Самая красивая страна", организованного Русским географическим обществом (РГО). Для этого до 10 апреля необходимо прислать фотографии дикой природы, сделанные в России. Многоцветье подводного мира, увиденное глазами участников соревнования, — в фотоленте РИА Новости.

берингово море

японское море

черное море

республика крым

белое море

балаклава

баренцево море

сахалин

камчатский край

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, фото, берингово море, японское море, черное море, республика крым, что посмотреть , белое море, балаклава, животные, республика марий эл, баренцево море, сахалин, камчатский край, приморский край, фото - туризм