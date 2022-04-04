Танец медуз и львиная грива. Тайны подводного мира российских морей
Львиная грива — второе название медузы цианеи, чьи щупальца и ротовые лопасти похожи на волосяной покров хищника. Она попала в объектив Алексея Кондратюка в заливе Петра Великого в Японском море.
Львиная грива — второе название медузы цианеи, чьи щупальца и ротовые лопасти похожи на волосяной покров хищника. Она попала в объектив Алексея Кондратюка в заливе Петра Великого в Японском море.
Вблизи острова Топорков в Беринговом море Андрей Нарчук сфотографировал антура — небольшого тюленя. Они долгое время входили в рацион местных жителей и теперь с большим опасением относятся к гостям.
Вблизи острова Топорков в Беринговом море Андрей Нарчук сфотографировал антура — небольшого тюленя. Они долгое время входили в рацион местных жителей и теперь с большим опасением относятся к гостям.
"Танцем медуз" назвал Валерий Лейко их подводные перемещения у мыса Фиолент вблизи Севастополя.
"Танцем медуз" назвал Валерий Лейко их подводные перемещения у мыса Фиолент вблизи Севастополя.
Фотограф Андрей Шпатак обнаружил в бухте Рудная в Японском море редкое зрелище — гуляющего по дну гигантского осьминога Дофлейна. Вес самых крупных особей достигает 50 килограммов.
Фотограф Андрей Шпатак обнаружил в бухте Рудная в Японском море редкое зрелище — гуляющего по дну гигантского осьминога Дофлейна. Вес самых крупных особей достигает 50 килограммов.
В Крыму, в районе Балаклавы, Андрей Сидоров запечатлел нашествие медуз. Наблюдать за ними можно каждую весну, зрелище запоминающееся.
В Крыму, в районе Балаклавы, Андрей Сидоров запечатлел нашествие медуз. Наблюдать за ними можно каждую весну, зрелище запоминающееся.
Сергей Шанин назвал свою фотографию "Волшебный лес". Снимок сделан у острова Монерон, расположенного недалеко от Сахалина, где теплое течение Куросио позволяет находиться морским звездам, ежам, гребешкам и гигантским мидиям, обычно обитающим южнее.
Сергей Шанин назвал свою фотографию "Волшебный лес". Снимок сделан у острова Монерон, расположенного недалеко от Сахалина, где теплое течение Куросио позволяет находиться морским звездам, ежам, гребешкам и гигантским мидиям, обычно обитающим южнее.
Щенки северных морских котиков играют с медузой аурелией. Андрей Сидоров сфотографировал млекопитающих рядом с островом Беринга на Камчатке.
Щенки северных морских котиков играют с медузой аурелией. Андрей Сидоров сфотографировал млекопитающих рядом с островом Беринга на Камчатке.
Андрей Носик сделал снимок медузы в Белом море. Цианеи обычно плавают под поверхностью воды, потому глубоко погружаться не пришлось.
Андрей Носик сделал снимок медузы в Белом море. Цианеи обычно плавают под поверхностью воды, потому глубоко погружаться не пришлось.
Голожаберный моллюск огненная хермиссенда (hermissenda crassicornis) — один из самых красивых брюхоногих, обитающих в российских водах. Андрей Шпатак сфотографировал его в Приморье среди гидроидных полипов, напоминающих покрытые инеем ветви деревьев.
Голожаберный моллюск огненная хермиссенда (hermissenda crassicornis) — один из самых красивых брюхоногих, обитающих в российских водах. Андрей Шпатак сфотографировал его в Приморье среди гидроидных полипов, напоминающих покрытые инеем ветви деревьев.
Медуза аурелия попала в кадр Егора Никифорова у побережья крымского поселка Новый Свет на рассвете. Посмотрите, как красиво солнце окрасило в яркие тона отвесные скалы мыса Караул-Оба.
Медуза аурелия попала в кадр Егора Никифорова у побережья крымского поселка Новый Свет на рассвете. Посмотрите, как красиво солнце окрасило в яркие тона отвесные скалы мыса Караул-Оба.
"Встречей на мелководье" назвал Михаил Коростелев снимок гренландского кита в бухте Врангеля в Японском море.
"Встречей на мелководье" назвал Михаил Коростелев снимок гренландского кита в бухте Врангеля в Японском море.
Эдуард Николаев сделал снимок незамерзающего родника на реке Илеть, расположенного в республике Марий Эл. В воде, которая даже зимой не бывает холоднее шести градусов, живут водоросли и зеленые растения.
Эдуард Николаев сделал снимок незамерзающего родника на реке Илеть, расположенного в республике Марий Эл. В воде, которая даже зимой не бывает холоднее шести градусов, живут водоросли и зеленые растения.
Юрий Смитюк запечатлел дальневосточную нерпу в подводном гроте у острова Карамзина в Приморском крае.
Юрий Смитюк запечатлел дальневосточную нерпу в подводном гроте у острова Карамзина в Приморском крае.
Арктика сурова не только на суше, но и под водой Баренцева моря. Однако она по-своему прекрасна, отмечает фотограф Егор Никифоров. В зарослях водорослей он сделал снимок съедобного морского ежа.
Арктика сурова не только на суше, но и под водой Баренцева моря. Однако она по-своему прекрасна, отмечает фотограф Егор Никифоров. В зарослях водорослей он сделал снимок съедобного морского ежа.
Андрей Сидоров у мыса Тарханкут в Крыму сфотографировал медуз-корнеротов, которые отражались от поверхности воды.
Андрей Сидоров у мыса Тарханкут в Крыму сфотографировал медуз-корнеротов, которые отражались от поверхности воды.