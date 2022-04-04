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Пушилин сообщил о первом заседании госкомитета обороны ДНР - РИА Новости, 04.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/pushilin-1781798571.html
Пушилин сообщил о первом заседании госкомитета обороны ДНР
Пушилин сообщил о первом заседании госкомитета обороны ДНР - РИА Новости, 04.04.2022
Пушилин сообщил о первом заседании госкомитета обороны ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о первом заседании госкомитета обороны республики, на котором были скоординированы действия военных и обсуждалась денацификация. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T23:34
2022-04-04T23:41
в мире
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
россия
владимир путин
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о первом заседании госкомитета обороны республики, на котором были скоординированы действия военных и обсуждалась денацификация."Состоялось первое заседание Государственного комитета обороны. По итогам докладов о ходе боевых действий и освобождении территорий скоординировали усилия наших военных и сотрудников правоохранительных органов, приняты соответствующие решения. По налаживанию жизнедеятельности освобожденных территорий острых вопросов много, рассмотрели самые безотлагательные. Прежде всего – обеспечение населения всем необходимым, оперативное снабжение медпрепаратами больниц и ФАПов, работа субъектов предпринимательской деятельности", - написал Пушилин в своем Telegram-канале."Поставил задачу готовить нормативные правовые акты по денацификации. Законодательство по противодействию экстремистской деятельности в нынешних условиях не решает всех вопросов, нужен более широкий инструментарий по искоренению и недопущению неонацистских и националистических проявлений", - добавил он.Заседания комитета будут проходить ежедневно, отметил Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/obstrely-1781788594.html
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донецкая народная республика
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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, донбасс
23:34 04.04.2022 (обновлено: 23:41 04.04.2022)
 
Пушилин сообщил о первом заседании госкомитета обороны ДНР

Глава ДНР Пушилин сообщил о первом заседании госкомитета обороны республики

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о первом заседании госкомитета обороны республики, на котором были скоординированы действия военных и обсуждалась денацификация.
"Состоялось первое заседание Государственного комитета обороны. По итогам докладов о ходе боевых действий и освобождении территорий скоординировали усилия наших военных и сотрудников правоохранительных органов, приняты соответствующие решения. По налаживанию жизнедеятельности освобожденных территорий острых вопросов много, рассмотрели самые безотлагательные. Прежде всего – обеспечение населения всем необходимым, оперативное снабжение медпрепаратами больниц и ФАПов, работа субъектов предпринимательской деятельности", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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"Поставил задачу готовить нормативные правовые акты по денацификации. Законодательство по противодействию экстремистской деятельности в нынешних условиях не решает всех вопросов, нужен более широкий инструментарий по искоренению и недопущению неонацистских и националистических проявлений", - добавил он.
Заседания комитета будут проходить ежедневно, отметил Пушилин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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