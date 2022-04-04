https://ria.ru/20220404/prokhorov-1781754244.html
СМИ сообщило о получении Прохоровым гражданства Израиля
СМИ сообщило о получении Прохоровым гражданства Израиля - РИА Новости, 04.04.2022
СМИ сообщило о получении Прохоровым гражданства Израиля
Израильское издание "Едиот Ахронот" утверждает, что российский бизнесмен Михаил Прохоров прибыл в Израиль и получил гражданство этой страны. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:01
2022-04-04T18:01
2022-04-04T18:37
в мире
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россия
онэксим
михаил прохоров
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Израильское издание "Едиот Ахронот" утверждает, что российский бизнесмен Михаил Прохоров прибыл в Израиль и получил гражданство этой страны.Как пишет издание, Прохоров прибыл в Израиль на частном самолете из Швейцарии несколько дней назад. По данным СМИ, он прибыл как турист и, уже находясь в стране, прошёл процедуру получения гражданства.Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Михаила Прохорова (группа "Онэксим") оценивается в 13,5 миллиарда долларов.Комментарием представителей бизнесмена РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778464747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, онэксим, михаил прохоров
18:01 04.04.2022 (обновлено: 18:37 04.04.2022)
СМИ сообщило о получении Прохоровым гражданства Израиля
"Едиот Ахронот": российский бизнесмен Прохоров получил гражданство Израиля