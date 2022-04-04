https://ria.ru/20220404/prokhorov-1781754244.html

СМИ сообщило о получении Прохоровым гражданства Израиля

СМИ сообщило о получении Прохоровым гражданства Израиля - РИА Новости, 04.04.2022

СМИ сообщило о получении Прохоровым гражданства Израиля

Израильское издание "Едиот Ахронот" утверждает, что российский бизнесмен Михаил Прохоров прибыл в Израиль и получил гражданство этой страны. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:01

2022-04-04T18:01

2022-04-04T18:37

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израиль

россия

онэксим

михаил прохоров

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Израильское издание "Едиот Ахронот" утверждает, что российский бизнесмен Михаил Прохоров прибыл в Израиль и получил гражданство этой страны.Как пишет издание, Прохоров прибыл в Израиль на частном самолете из Швейцарии несколько дней назад. По данным СМИ, он прибыл как турист и, уже находясь в стране, прошёл процедуру получения гражданства.Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Михаила Прохорова (группа "Онэксим") оценивается в 13,5 миллиарда долларов.Комментарием представителей бизнесмена РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778464747.html

израиль

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, россия, онэксим, михаил прохоров