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СМИ сообщило о получении Прохоровым гражданства Израиля - РИА Новости, 04.04.2022
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СМИ сообщило о получении Прохоровым гражданства Израиля
СМИ сообщило о получении Прохоровым гражданства Израиля - РИА Новости, 04.04.2022
СМИ сообщило о получении Прохоровым гражданства Израиля
Израильское издание "Едиот Ахронот" утверждает, что российский бизнесмен Михаил Прохоров прибыл в Израиль и получил гражданство этой страны. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:01
2022-04-04T18:37
в мире
израиль
россия
онэксим
михаил прохоров
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Израильское издание "Едиот Ахронот" утверждает, что российский бизнесмен Михаил Прохоров прибыл в Израиль и получил гражданство этой страны.Как пишет издание, Прохоров прибыл в Израиль на частном самолете из Швейцарии несколько дней назад. По данным СМИ, он прибыл как турист и, уже находясь в стране, прошёл процедуру получения гражданства.Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Михаила Прохорова (группа "Онэксим") оценивается в 13,5 миллиарда долларов.Комментарием представителей бизнесмена РИА Новости пока не располагает.
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в мире, израиль, россия, онэксим, михаил прохоров
18:01 04.04.2022 (обновлено: 18:37 04.04.2022)
 
СМИ сообщило о получении Прохоровым гражданства Израиля

"Едиот Ахронот": российский бизнесмен Прохоров получил гражданство Израиля

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМихаил Прохоров
Михаил Прохоров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Михаил Прохоров
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Израильское издание "Едиот Ахронот" утверждает, что российский бизнесмен Михаил Прохоров прибыл в Израиль и получил гражданство этой страны.
Как пишет издание, Прохоров прибыл в Израиль на частном самолете из Швейцарии несколько дней назад. По данным СМИ, он прибыл как турист и, уже находясь в стране, прошёл процедуру получения гражданства.
Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Михаила Прохорова (группа "Онэксим") оценивается в 13,5 миллиарда долларов.
Комментарием представителей бизнесмена РИА Новости пока не располагает.
Предприниматель Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 15:43
Абрамович не утратит португальское гражданство из-за санкций
 
В миреИзраильРоссияОнэксимМихаил Прохоров
 
 
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