https://ria.ru/20220404/probatsiya-1781723475.html
В России предложили ввести три вида ресоциализации осужденных
В России предложили ввести три вида ресоциализации осужденных - РИА Новости, 04.04.2022
В России предложили ввести три вида ресоциализации осужденных
В России предлагается ввести три вида пробации (ресоциализации осужденных), а также соответствующий реестр граждан, следует из законопроекта министерства... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:16
2022-04-04T16:16
2022-04-04T16:16
общество
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство юстиции рф (минюст россии)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594511556_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_5d863c67aedcd94a86d1aa9cb6433904.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В России предлагается ввести три вида пробации (ресоциализации осужденных), а также соответствующий реестр граждан, следует из законопроекта министерства юстиции, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов."Законопроект направлен на реализацию актуальных вопросов социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и предусматривает создание системы пробации, деятельность которой будет направлена на ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения", - сообщается в документе.В зависимости от этапов применения законопроектом закрепляются три вида пробации: приговорная (исполнительная), пенитенциарная и постпенитенциарная.Первый вид будет использоваться уголовно-исполнительными инспекциями, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Пенитенциарная пробация предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению.Постпенитенциарная пробация – мероприятия для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это, в частности, содействие в трудоустройстве, социальное обслуживание, помощь в получении общего (среднего профессионального) образования, прохождении профессионального обучения, повышении квалификации, выборе медицинской организации и получении полиса обязательного медицинского страхования.Предусматривается, что помощь после освобождения будет оказываться гражданам во взаимодействии с Минюстом, ФСИН, Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, МВД и региональными властями.Как поясняется в документе, законопроект "О пробации в Российской Федерации" был разработан Минюстом России с заинтересованными органами власти, общественниками и научным сообществом. Также к ресоциализации заключенных проектом планируется привлекать НКО, религиозные организации и другие."Дополнительно предусматривается создание единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация. Эффективность пробации будет оцениваться по ключевому показателю – снижению рецидива преступности", - уточняется в законопроекте.В конце января министр юстиции Константин Чуйченко сообщил на встрече с президентом РФ, что проект закона, предусматривающего создание службы пробации - по адаптации заключённых к жизни на воле - уже подготовлен, она может быть создана к середине 2023 года. Владимир Путин согласился с идеей.Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля, за исключением положений, касающихся постпенитенциарной пробации для тех, кто отбывает наказание в колонии или приговорен к принудительным работам. Согласно документу, данный пункт закона должен вступить в силу не позднее 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20220216/pytki-1773169662.html
https://ria.ru/20220214/rabota-1772766761.html
https://ria.ru/20220401/kollektory-1781379406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство юстиции рф (минюст россии), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В России предложили ввести три вида ресоциализации осужденных
Проект о пробации в России предлагает ввести три вида ресоциализации осужденных
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В России предлагается ввести три вида пробации (ресоциализации осужденных), а также соответствующий реестр граждан, следует из законопроекта министерства юстиции, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Законопроект направлен на реализацию актуальных вопросов социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и предусматривает создание системы пробации, деятельность которой будет направлена на ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения", - сообщается в документе.
В зависимости от этапов применения законопроектом закрепляются три вида пробации: приговорная (исполнительная), пенитенциарная и постпенитенциарная.
Первый вид будет использоваться уголовно-исполнительными инспекциями, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Пенитенциарная пробация предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению.
Постпенитенциарная пробация – мероприятия для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это, в частности, содействие в трудоустройстве, социальное обслуживание, помощь в получении общего (среднего профессионального) образования, прохождении профессионального обучения, повышении квалификации, выборе медицинской организации и получении полиса обязательного медицинского страхования.
Предусматривается, что помощь после освобождения будет оказываться гражданам во взаимодействии с Минюстом, ФСИН
, Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, МВД и региональными властями.
Как поясняется в документе, законопроект "О пробации в Российской Федерации" был разработан Минюстом России
с заинтересованными органами власти, общественниками и научным сообществом. Также к ресоциализации заключенных проектом планируется привлекать НКО, религиозные организации и другие.
"Дополнительно предусматривается создание единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация. Эффективность пробации будет оцениваться по ключевому показателю – снижению рецидива преступности", - уточняется в законопроекте.
В конце января министр юстиции Константин Чуйченко
сообщил на встрече с президентом РФ, что проект закона, предусматривающего создание службы пробации - по адаптации заключённых к жизни на воле - уже подготовлен, она может быть создана к середине 2023 года. Владимир Путин
согласился с идеей.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля, за исключением положений, касающихся постпенитенциарной пробации для тех, кто отбывает наказание в колонии или приговорен к принудительным работам. Согласно документу, данный пункт закона должен вступить в силу не позднее 1 января 2025 года.