https://ria.ru/20220404/probatsiya-1781723475.html

В России предложили ввести три вида ресоциализации осужденных

В России предложили ввести три вида ресоциализации осужденных - РИА Новости, 04.04.2022

В России предложили ввести три вида ресоциализации осужденных

В России предлагается ввести три вида пробации (ресоциализации осужденных), а также соответствующий реестр граждан, следует из законопроекта министерства... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:16

2022-04-04T16:16

2022-04-04T16:16

общество

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

министерство юстиции рф (минюст россии)

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В России предлагается ввести три вида пробации (ресоциализации осужденных), а также соответствующий реестр граждан, следует из законопроекта министерства юстиции, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов."Законопроект направлен на реализацию актуальных вопросов социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и предусматривает создание системы пробации, деятельность которой будет направлена на ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения", - сообщается в документе.В зависимости от этапов применения законопроектом закрепляются три вида пробации: приговорная (исполнительная), пенитенциарная и постпенитенциарная.Первый вид будет использоваться уголовно-исполнительными инспекциями, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Пенитенциарная пробация предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению.Постпенитенциарная пробация – мероприятия для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это, в частности, содействие в трудоустройстве, социальное обслуживание, помощь в получении общего (среднего профессионального) образования, прохождении профессионального обучения, повышении квалификации, выборе медицинской организации и получении полиса обязательного медицинского страхования.Предусматривается, что помощь после освобождения будет оказываться гражданам во взаимодействии с Минюстом, ФСИН, Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, МВД и региональными властями.Как поясняется в документе, законопроект "О пробации в Российской Федерации" был разработан Минюстом России с заинтересованными органами власти, общественниками и научным сообществом. Также к ресоциализации заключенных проектом планируется привлекать НКО, религиозные организации и другие."Дополнительно предусматривается создание единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация. Эффективность пробации будет оцениваться по ключевому показателю – снижению рецидива преступности", - уточняется в законопроекте.В конце января министр юстиции Константин Чуйченко сообщил на встрече с президентом РФ, что проект закона, предусматривающего создание службы пробации - по адаптации заключённых к жизни на воле - уже подготовлен, она может быть создана к середине 2023 года. Владимир Путин согласился с идеей.Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля, за исключением положений, касающихся постпенитенциарной пробации для тех, кто отбывает наказание в колонии или приговорен к принудительным работам. Согласно документу, данный пункт закона должен вступить в силу не позднее 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20220216/pytki-1773169662.html

https://ria.ru/20220214/rabota-1772766761.html

https://ria.ru/20220401/kollektory-1781379406.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство юстиции рф (минюст россии), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)