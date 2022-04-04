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Самарские власти назвали возможную причину ЧП с судном на Волге
Самарские власти назвали возможную причину ЧП с судном на Волге - РИА Новости, 04.04.2022
Самарские власти назвали возможную причину ЧП с судном на Волге
Судно с 12 пассажирами могло перевернуться на Волге в Самаре из-за сильного ветра, порывами его отнесло на льдины, из-за чего прорвалась воздушная подушка,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:02
2022-04-04T17:02
2022-04-04T17:10
происшествия
самара
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 4 апр - РИА Новости. Судно с 12 пассажирами могло перевернуться на Волге в Самаре из-за сильного ветра, порывами его отнесло на льдины, из-за чего прорвалась воздушная подушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что судно на воздушной подушке перевернулось на Волге. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что на сушу всего перевезли 12 человек. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, на борту, предположительно, находились 13 пассажиров.В правительстве региона уточнили, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет, всего спасены 12 человек."По словам очевидцев, причиной произошедшего могло стать ухудшение погодных условий. В акватории Волги был сильный ветер, порывами которого судно отнесло на льдины, из-за чего прорвалась воздушная подушка", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что опрокинулось судно на воздушной подушке "Нептун-11", выполнявшее рейс по маршруту "Самара-Рождествено", затопление произошло в 300 метрах от берега. В правительстве также сообщили, что как только позволит обстановка на реке, на социально значимый водный маршрут выйдут суда большой вместительности типа "ОМ".
https://ria.ru/20220218/avarii-1773519006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Материал дополняется
17:02 04.04.2022 (обновлено: 17:10 04.04.2022)
Самарские власти назвали возможную причину ЧП с судном на Волге
Власти: причиной ЧП с судном на Волге в Самаре мог стать ветер, судно унесло на льдины
САМАРА, 4 апр - РИА Новости. Судно с 12 пассажирами могло перевернуться на Волге в Самаре из-за сильного ветра, порывами его отнесло на льдины, из-за чего прорвалась воздушная подушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что судно на воздушной подушке перевернулось на Волге. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
сообщило, что на сушу всего перевезли 12 человек. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, на борту, предположительно, находились 13 пассажиров.
В правительстве региона уточнили, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет, всего спасены 12 человек.
"По словам очевидцев, причиной произошедшего могло стать ухудшение погодных условий. В акватории Волги был сильный ветер, порывами которого судно отнесло на льдины, из-за чего прорвалась воздушная подушка", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что опрокинулось судно на воздушной подушке "Нептун-11", выполнявшее рейс по маршруту "Самара-Рождествено", затопление произошло в 300 метрах от берега. В правительстве также сообщили, что как только позволит обстановка на реке, на социально значимый водный маршрут выйдут суда большой вместительности типа "ОМ".