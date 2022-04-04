https://ria.ru/20220404/prichina-1781737799.html

Самарские власти назвали возможную причину ЧП с судном на Волге

Самарские власти назвали возможную причину ЧП с судном на Волге - РИА Новости, 04.04.2022

Самарские власти назвали возможную причину ЧП с судном на Волге

Судно с 12 пассажирами могло перевернуться на Волге в Самаре из-за сильного ветра, порывами его отнесло на льдины, из-за чего прорвалась воздушная подушка,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:02

2022-04-04T17:02

2022-04-04T17:10

происшествия

самара

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 4 апр - РИА Новости. Судно с 12 пассажирами могло перевернуться на Волге в Самаре из-за сильного ветра, порывами его отнесло на льдины, из-за чего прорвалась воздушная подушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что судно на воздушной подушке перевернулось на Волге. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что на сушу всего перевезли 12 человек. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, на борту, предположительно, находились 13 пассажиров.В правительстве региона уточнили, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет, всего спасены 12 человек."По словам очевидцев, причиной произошедшего могло стать ухудшение погодных условий. В акватории Волги был сильный ветер, порывами которого судно отнесло на льдины, из-за чего прорвалась воздушная подушка", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что опрокинулось судно на воздушной подушке "Нептун-11", выполнявшее рейс по маршруту "Самара-Рождествено", затопление произошло в 300 метрах от берега. В правительстве также сообщили, что как только позволит обстановка на реке, на социально значимый водный маршрут выйдут суда большой вместительности типа "ОМ".

https://ria.ru/20220218/avarii-1773519006.html

самара

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф)