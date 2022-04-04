https://ria.ru/20220404/pribaltika-1781755819.html

Алиханов назвал вопрос закрытия транзита крайне болезненным для Прибалтики

Алиханов назвал вопрос закрытия транзита крайне болезненным для Прибалтики - РИА Новости, 04.04.2022

Алиханов назвал вопрос закрытия транзита крайне болезненным для Прибалтики

Желания прибалтийских стран или Польши недостаточно для ограничения транзита в Калининградскую область - решение могут принять только на уровне ЕС, для самих... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:11

2022-04-04T18:11

2022-04-04T18:21

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КАЛИНИНГРАД, 4 апр – РИА Новости. Желания прибалтийских стран или Польши недостаточно для ограничения транзита в Калининградскую область - решение могут принять только на уровне ЕС, для самих стран Прибалтики закрытие транзита окажется крайне болезненным, заявил глава Калининградской области Антон Алиханов в своём Telegram-канале."Транзит осуществляется в обычном режиме. Никаких официальных уведомлений о планах ввода каких-либо ограничений нет. Решение такое может быть принято только на уровне ЕС, желания прибалтийских стран или Польши в этом вопросе недостаточно",- отметил Алиханов.Губернатор напомнил, что на паромную линию Балтийск - Усть-Луга планируется вывести ещё один (четвёртый) паром. При необходимости число паромов будет оперативно увеличено, предварительную проработку с Минтрансом России калининградские власти уже провели."Закрытие транзита для Прибалтики будет крайне болезненным, логистика формирует 20-30% (в зависимости от страны) размера ВВП. Транспортный комплекс этих стран ориентирован на рынок России или транзитные грузы, которые идут через территорию нашей страны", - указал Алиханов.Калининградские власти рассчитывают, что международные обязательства по обеспечению транзита в регион и из него будут учитываться при принятии решений, но "готовы ко всем вариантам".

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781747054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, прибалтика, балтийск, в мире, калининградская область, спг