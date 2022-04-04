https://ria.ru/20220404/pribaltika-1781755819.html
Алиханов назвал вопрос закрытия транзита крайне болезненным для Прибалтики
Алиханов назвал вопрос закрытия транзита крайне болезненным для Прибалтики - РИА Новости, 04.04.2022
Алиханов назвал вопрос закрытия транзита крайне болезненным для Прибалтики
Желания прибалтийских стран или Польши недостаточно для ограничения транзита в Калининградскую область - решение могут принять только на уровне ЕС, для самих... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:11
2022-04-04T18:11
2022-04-04T18:21
россия
прибалтика
балтийск
в мире
калининградская область
спг
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КАЛИНИНГРАД, 4 апр – РИА Новости. Желания прибалтийских стран или Польши недостаточно для ограничения транзита в Калининградскую область - решение могут принять только на уровне ЕС, для самих стран Прибалтики закрытие транзита окажется крайне болезненным, заявил глава Калининградской области Антон Алиханов в своём Telegram-канале."Транзит осуществляется в обычном режиме. Никаких официальных уведомлений о планах ввода каких-либо ограничений нет. Решение такое может быть принято только на уровне ЕС, желания прибалтийских стран или Польши в этом вопросе недостаточно",- отметил Алиханов.Губернатор напомнил, что на паромную линию Балтийск - Усть-Луга планируется вывести ещё один (четвёртый) паром. При необходимости число паромов будет оперативно увеличено, предварительную проработку с Минтрансом России калининградские власти уже провели."Закрытие транзита для Прибалтики будет крайне болезненным, логистика формирует 20-30% (в зависимости от страны) размера ВВП. Транспортный комплекс этих стран ориентирован на рынок России или транзитные грузы, которые идут через территорию нашей страны", - указал Алиханов.Калининградские власти рассчитывают, что международные обязательства по обеспечению транзита в регион и из него будут учитываться при принятии решений, но "готовы ко всем вариантам".
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781747054.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, прибалтика, балтийск, в мире, калининградская область, спг
18:11 04.04.2022 (обновлено: 18:21 04.04.2022)
Алиханов назвал вопрос закрытия транзита крайне болезненным для Прибалтики
Калининградский губернатор Алиханов назвал закрытие транзита для Прибалтики болезненным