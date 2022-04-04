https://ria.ru/20220404/preparat-1781737480.html
В России создадут систему для контроля доступности препаратов
В России создадут систему для контроля доступности препаратов - РИА Новости, 04.04.2022
В России создадут систему для контроля доступности препаратов
Специальная система будет создана в РФ для контроля доступности препаратов в режиме онлайн, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:02
2022-04-04T17:02
2022-04-04T17:13
общество
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Специальная система будет создана в РФ для контроля доступности препаратов в режиме онлайн, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Согласно сообщению, она провела совещание по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, а также мониторингу лекарственного обеспечения."Вице-премьер отметила, что для контроля доступности препаратов в режиме онлайн вместе с координационным центром правительства будет создана специальная система, к ней будут подключены все главные внештатные специалисты Минздрава России по клиническим профилям", - говорится в сообщении.Уточняется, что специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса лекарств как внутри того или иного региона, так и в целом по стране. Чтобы не допустить снижения запасов, они будут будут связываться с главными специалистами регионов."Если это необходимо, специалисты смогут давать рекомендации по взаимозаменяемости препаратов. Регионы и федеральные ведомства также будут контролировать запасы лекарственных средств и где они находятся в режиме онлайн, чтобы не допускать снижение их запасов", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220328/preparat-1780526849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, санкции в отношении россии
17:02 04.04.2022 (обновлено: 17:13 04.04.2022)
В России создадут систему для контроля доступности препаратов
В России создадут систему для контроля доступности препаратов в режиме онлайн
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Специальная система будет создана в РФ для контроля доступности препаратов в режиме онлайн, сообщили
журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Согласно сообщению, она провела совещание по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, а также мониторингу лекарственного обеспечения.
"Вице-премьер отметила, что для контроля доступности препаратов в режиме онлайн вместе с координационным центром правительства будет создана специальная система, к ней будут подключены все главные внештатные специалисты Минздрава России
по клиническим профилям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса лекарств как внутри того или иного региона, так и в целом по стране. Чтобы не допустить снижения запасов, они будут будут связываться с главными специалистами регионов.
"Если это необходимо, специалисты смогут давать рекомендации по взаимозаменяемости препаратов. Регионы и федеральные ведомства также будут контролировать запасы лекарственных средств и где они находятся в режиме онлайн, чтобы не допускать снижение их запасов", - добавляется в сообщении.