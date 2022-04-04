https://ria.ru/20220404/preparat-1781737480.html

В России создадут систему для контроля доступности препаратов

В России создадут систему для контроля доступности препаратов - РИА Новости, 04.04.2022

В России создадут систему для контроля доступности препаратов

Специальная система будет создана в РФ для контроля доступности препаратов в режиме онлайн, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:02

2022-04-04T17:02

2022-04-04T17:13

общество

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Специальная система будет создана в РФ для контроля доступности препаратов в режиме онлайн, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Согласно сообщению, она провела совещание по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, а также мониторингу лекарственного обеспечения."Вице-премьер отметила, что для контроля доступности препаратов в режиме онлайн вместе с координационным центром правительства будет создана специальная система, к ней будут подключены все главные внештатные специалисты Минздрава России по клиническим профилям", - говорится в сообщении.Уточняется, что специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса лекарств как внутри того или иного региона, так и в целом по стране. Чтобы не допустить снижения запасов, они будут будут связываться с главными специалистами регионов."Если это необходимо, специалисты смогут давать рекомендации по взаимозаменяемости препаратов. Регионы и федеральные ведомства также будут контролировать запасы лекарственных средств и где они находятся в режиме онлайн, чтобы не допускать снижение их запасов", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220328/preparat-1780526849.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, санкции в отношении россии