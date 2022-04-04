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В Мурманской области препарат для лечения болезни Паркинсона исчез из аптек - РИА Новости, 04.04.2022
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В Мурманской области препарат для лечения болезни Паркинсона исчез из аптек
В Мурманской области препарат для лечения болезни Паркинсона исчез из аптек - РИА Новости, 04.04.2022
В Мурманской области препарат для лечения болезни Паркинсона исчез из аптек
Лекарственный препарат "Бензиэль" (международным непатентованным наименованием (МНН) "Леводопа+Бенсеразид") для лечения болезни Паркинсона имеется в настоящее... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:20
2022-04-04T16:20
россия
здоровье - общество
общество
мурманская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
болезнь паркинсона
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МУРМАНСК, 4 апр – РИА Новости. Лекарственный препарат "Бензиэль" (международным непатентованным наименованием (МНН) "Леводопа+Бенсеразид") для лечения болезни Паркинсона имеется в настоящее время для отпуска по льготным рецептам, а его отсутствие в аптечной сети связано с повышенным спросом, говорится в сообщении территориального органа Росздравнадзора по Мурманской области.Ранее специалист-эксперт территориального органа Росздравнадзора Надежда Моколене на оперативном совещании в правительстве региона сообщила, что лекарственные препараты "Леводопа" и "Бенсеразид", применяемые для лечения болезни Паркинсона, отсутствуют на фармацевтическом рынке Мурманской области в связи с отсутствием предложения поставщиков."Временное отсутствие препарата в розничной аптечной сети связано с повышенным спросом и приобретением лекарств впрок. Препарат под данным МНН выпускается как зарубежными, так и российскими производителями. Информации о прекращении поставок препарата в Россию не поступало", - говорится в сообщении ведомства.При этом отмечается, что лекарственный препарат отпускается в аптеке по рецепту врача. В соответствии с правилами отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения в случае отсутствия у субъекта розничной торговли лекарственного препарата (аптечной организации), указанного в рецепте, при обращении лица в аптечную организацию рецепт принимается на отсроченное обслуживание."При необходимости пациенты могут обратиться к лечащему врачу для коррекции схемы лечения. Другие препараты для лечения вышеуказанного заболевания присутствуют на территории региона", - отметили в ведомстве.Аптечными организациями в непрерывном режиме ведется работа с поставщиками по заказу и организации поставки препарата в розничные сети.
https://ria.ru/20220404/lekarstva-1781706226.html
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россия, здоровье - общество, общество, мурманская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), болезнь паркинсона
16:20 04.04.2022
 
В Мурманской области препарат для лечения болезни Паркинсона исчез из аптек

В Мурманской области препарат для лечения болезни Паркинсона исчез из аптек из-за ажиотажа

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудница аптеки
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МУРМАНСК, 4 апр – РИА Новости. Лекарственный препарат "Бензиэль" (международным непатентованным наименованием (МНН) "Леводопа+Бенсеразид") для лечения болезни Паркинсона имеется в настоящее время для отпуска по льготным рецептам, а его отсутствие в аптечной сети связано с повышенным спросом, говорится в сообщении территориального органа Росздравнадзора по Мурманской области.
Ранее специалист-эксперт территориального органа Росздравнадзора Надежда Моколене на оперативном совещании в правительстве региона сообщила, что лекарственные препараты "Леводопа" и "Бенсеразид", применяемые для лечения болезни Паркинсона, отсутствуют на фармацевтическом рынке Мурманской области в связи с отсутствием предложения поставщиков.
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"Временное отсутствие препарата в розничной аптечной сети связано с повышенным спросом и приобретением лекарств впрок. Препарат под данным МНН выпускается как зарубежными, так и российскими производителями. Информации о прекращении поставок препарата в Россию не поступало", - говорится в сообщении ведомства.
При этом отмечается, что лекарственный препарат отпускается в аптеке по рецепту врача. В соответствии с правилами отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения в случае отсутствия у субъекта розничной торговли лекарственного препарата (аптечной организации), указанного в рецепте, при обращении лица в аптечную организацию рецепт принимается на отсроченное обслуживание.
"При необходимости пациенты могут обратиться к лечащему врачу для коррекции схемы лечения. Другие препараты для лечения вышеуказанного заболевания присутствуют на территории региона", - отметили в ведомстве.
Аптечными организациями в непрерывном режиме ведется работа с поставщиками по заказу и организации поставки препарата в розничные сети.
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