В Мурманской области препарат для лечения болезни Паркинсона исчез из аптек
В Мурманской области препарат для лечения болезни Паркинсона исчез из аптек из-за ажиотажа
Сотрудница аптеки
МУРМАНСК, 4 апр – РИА Новости. Лекарственный препарат "Бензиэль" (международным непатентованным наименованием (МНН) "Леводопа+Бенсеразид") для лечения болезни Паркинсона имеется в настоящее время для отпуска по льготным рецептам, а его отсутствие в аптечной сети связано с повышенным спросом, говорится в сообщении территориального органа Росздравнадзора по Мурманской области.
Ранее специалист-эксперт территориального органа Росздравнадзора Надежда Моколене на оперативном совещании в правительстве региона сообщила, что лекарственные препараты "Леводопа" и "Бенсеразид", применяемые для лечения болезни Паркинсона, отсутствуют на фармацевтическом рынке Мурманской области в связи с отсутствием предложения поставщиков.
"Временное отсутствие препарата в розничной аптечной сети связано с повышенным спросом и приобретением лекарств впрок. Препарат под данным МНН выпускается как зарубежными, так и российскими производителями. Информации о прекращении поставок препарата в Россию не поступало", - говорится в сообщении ведомства.
При этом отмечается, что лекарственный препарат отпускается в аптеке по рецепту врача. В соответствии с правилами отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения в случае отсутствия у субъекта розничной торговли лекарственного препарата (аптечной организации), указанного в рецепте, при обращении лица в аптечную организацию рецепт принимается на отсроченное обслуживание.
"При необходимости пациенты могут обратиться к лечащему врачу для коррекции схемы лечения. Другие препараты для лечения вышеуказанного заболевания присутствуют на территории региона", - отметили в ведомстве.
Аптечными организациями в непрерывном режиме ведется работа с поставщиками по заказу и организации поставки препарата в розничные сети.