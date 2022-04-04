https://ria.ru/20220404/postradavshie-1781784067.html

На освобожденных ранее территориях в ДНР пострадали 34 человека

На освобожденных ранее территориях в ДНР пострадали 34 человека - РИА Новости, 04.04.2022

На освобожденных ранее территориях в ДНР пострадали 34 человека

Тридцать четыре мирных жителя пострадали на освобожденных ранее территориях ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T21:26

2022-04-04T21:26

2022-04-04T21:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

владимир путин

россия

соледар

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Тридцать четыре мирных жителя пострадали на освобожденных ранее территориях ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 34 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденных ранее территорий", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что 31 человек пострадал в Мариуполе, остальные - в населенных пунктах Мангуш, Владимировка и Соледар.Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/lnr-1781698520.html

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

донецкая народная республика

россия

соледар

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, владимир путин, россия, соледар