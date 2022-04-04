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На освобожденных ранее территориях в ДНР пострадали 34 человека - РИА Новости, 04.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/postradavshie-1781784067.html
На освобожденных ранее территориях в ДНР пострадали 34 человека
На освобожденных ранее территориях в ДНР пострадали 34 человека - РИА Новости, 04.04.2022
На освобожденных ранее территориях в ДНР пострадали 34 человека
Тридцать четыре мирных жителя пострадали на освобожденных ранее территориях ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:26
2022-04-04T21:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
владимир путин
россия
соледар
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Тридцать четыре мирных жителя пострадали на освобожденных ранее территориях ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 34 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденных ранее территорий", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что 31 человек пострадал в Мариуполе, остальные - в населенных пунктах Мангуш, Владимировка и Соледар.Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/lnr-1781698520.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, владимир путин, россия, соледар
21:26 04.04.2022 (обновлено: 21:32 04.04.2022)
 
На освобожденных ранее территориях в ДНР пострадали 34 человека

Представительство ДНР в СЦКК: на освобожденных ранее территориях пострадали 34 человека

© REUTERS / Alexander ErmochenkoЖилой дом, разрушенный в результате обстрела в Донецке
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Тридцать четыре мирных жителя пострадали на освобожденных ранее территориях ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 34 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденных ранее территорий", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что 31 человек пострадал в Мариуполе, остальные - в населенных пунктах Мангуш, Владимировка и Соледар.
Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККВладимир ПутинРоссияСоледар
 
 
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